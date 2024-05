El Día de la Madre de este domingo fue especialmente significativo para el doctor Cristián Arriagada y su hijo Pedro Milagros. Como es su costumbre, en ocasiones así, decidieron visitar la tumba de la periodista Javiera Suárez, un momento lleno de emotividad y recuerdos.

En un conmovedor video compartido por el doctor Arriagada en sus redes sociales, se puede observar cómo Pedro Milagros no solo llevó flores para su madre, sino que también quiso regalarle algo más: recitó un poema en inglés y mostró algunos dibujos hechos por él mismo.

Javiera Suárez, conocida por su participación en diversos programas televisivos como Así Somos, falleció en junio de 2019 tras una larga batalla contra el cáncer de piel que se extendió a sus pulmones, hígado y mamas.

“Mami, mami, te amo”

En su cuenta de Instagram, el viudo de la comunicadora compartió detalles conmovedores sobre cómo vivieron ese momento en el cementerio durante el Día de la Madre. El video captura el momento en que Pedro recita el poema en inglés en honor a su madre.

“Mommy, mommy, I love you. Thanks for all the things you do. I love you and you love me, that’s the way it should be”, expresó el pequeño, lo que en español se traduce de la siguiente manera: “Mami, mami, te amo. Gracias por todas las cosas que haces. Te amo y me amas, tal como debe ser”.

Durante la visita, la tumba de Javiera Suárez estaba adornada con un ramo de flores, dibujos y un remolino azul, creando un ambiente lleno de cariño y memoria hacia la querida periodista.