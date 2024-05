Director de Liceo Comercial de Lota que va a buscar a estudiantes al paradero de micro por seguridad: “Esta es una medida dentro de muchísimas”

En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a la educación chilena. Por eso, en el Ciudadano ADN conversamos con José Vera Sepúlveda, director del Liceo Comercial de Lota, sobre seguridad escolar en el sector.

“Esta es una acción que parte de un plan de trabajo hecho cuando llegamos al Liceo Comercial Presidente Frei Montalva de Lota. Nosotros, el equipo directivo, llegamos acá a fines del 2019 y nos tocó el estallido social y luego la pandemia”, comenzó diciendo el director del establecimiento a modo de contextualización en la conversación.

Medidas de seguridad en Liceo Comercial de Lota

A lo anterior, Vera agregó que cuando el equipo directivo llegó al recinto educacional, lo hizo cuando el lugar tenía tan solo 82 estudiantes, cifra alejada a la que realmente puede albergar. “Esto fue debido a la violencia que hubo en años anteriores”, mencionó.

“Hoy en día estamos cerca de los 200 estudiantes y estos son a raíz de los dos años y medio que estuvimos en pandemia. Para nosotros es un tremendo logro que de 82 estudiantes hayamos pasado a casi 200 en dos años prácticamente. Esto netamente se debe al cambio de perfil y a las medidas que tomamos”, mencionó el director del Liceo Comercial de Lota, refiriéndose a medidas como ir a esperar a los estudiantes al paradero de micro.

“Esta es una de esas medidas, dentro de muchísimas más que realizan acá los profesores y asistentes de la educación”, declaró.

En cuanto a otras medidas adoptadas por el Liceo Comercial de Lota, Vera destacó al cambio de sello, el que tiene que ver con la socioafectividad y el buen trato, sin dejar de lado a la disciplina.

“El cambio de sello generó un cambio de perfil del estudiante y generó mejores resultados. Por ejemplo, se habla de que voy a buscar a los chiquillos, pero no se habla que el Liceo Comercial de Lota sacó uno de los puntajes SIMCE más altos de la región, si no, el más alto y no sabemos a nivel nacional”, expuso.

Deserción escolar y constante amenazas de cierre

De acuerdo al director José Vera, “demográficamente, Lota ha sufrido muchísimo en los últimos tiempos… las ciudades que están cercanas han crecido industrialmente, entonces la gente se va y también la tasa de natalidad ha disminuido”.

“Estos estudiantes se van, en su mayor parte, a la comuna de Coronel, entonces de alguna manera, nosotros como educación municipal de Lota, perdemos mucho porque pasar de una subvención de mil estudiantes a ochenta es mucho”, expuso.

En esa misma línea, Vera aseguró que “el liceo estuvo tres años con amenazas de cierre”.

“Es justo porque si yo fuera alcalde y veo que no me da la subvención para pagarle a profesores y asistentes de educación, claramente que la fusión o cierre es la alternativa inmediata más efectiva”, agregó.