“Estamos más fuertes que nunca”: cuerpo técnico de Cobreloa aborda críticas a Emiliano Astorga tras goleada ante Ñublense

Santiago

Luego de sufrir la goleada más abultada en su historia jugando en Primera División, las críticas no se hicieron esperar por parte de los fanáticos de Cobreloa hacia su entrenador, Emiliano Astorga.

Una señal en torno a eso es que el DT no se presentó a la conferencia de prensa tras reunirse con los jugadores y quien habló con la prensa fue su ayudante, Diego Silva.

“Creemos que pasa por detalles, nos hacen un gol al minuto, luego el arquero cometió un error y después la expulsión. Tuvimos que cambiar la planificación, además del cansancio mental de ir 2-0 abajo y con un jugador menos. Es una tarde para el olvido, no lo esperábamos. Ñublense fue superior desde el principio, más allá de los errores nuestros”, explicó, lamentando el hecho que, pese a haberle ganado a Colo Colo, no han podido despegar.

“Pensábamos que ese partido sería un punto de inflexión, pero no fue así. El desgaste de ese partido nos pasó la cuenta, físicamente estuvimos muy mal con Audax Italiano y esto es una carga psicológica para todos. No hemos caído en una racha de perder cuatro o cinco partidos seguidos, pero hemos sido muy irregulares. Hemos tenido una merma de plantel en los dos últimos partidos”, dijo, asegurando que no debería haber dudas en el proyecto del DT de Cobreloa.

“Estamos más fuertes que nunca, no sé por qué se tendría que poner en duda la continuidad de Emiliano Astorga. No pasa por eso, sabemos cómo sacarle rendimiento al plantel”, recalcó Diego Silva, apuntando a seguir progresando más allá de las últimas dos derrotas en el Campeonato Nacional 2024.

“Todo se saca adelante con trabajo. Hemos sufrido derrotas más catastróficas estando en Cobreloa y hemos salido adelante. Estamos tranquilos. Más allá de que hayamos perdido, no estamos pasando zozobras y estamos expectantes en la tabla. Somos un equipo que todavía no tiene la base de Primera División”, concluyó en el Nelson Oyarzún de Chillán.