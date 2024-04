“Lo iba a buscar a todos los antros”: Revelan que Ivette Vergara “no puede más” y por eso terminó con Fernando Solabarrieta

El quiebre de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara remece por estos días a farandulandia. Es que la pareja estaba en plena reconciliación, luego de haberse distanciado en 2023.

La animadora había vuelto con el comentarista deportivo tras durísimos episodios que antecedieron a una rehabilitación de sus adicciones en México.

Desde aquel reencuentro, ambos se habían mostrado nuevamente juntos, e incluso se lanzaron a realizar un programa radial llamado Marca Personal.

Pero todo se derrumbó otra vez. Y ahora estarían definitivamente terminados, mientras en la prensa rosa se comenta un desenfrenado carrete del comunicador que habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Detalles del quiebre de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

Todo habría ocurrido el pasado miércoles, según revelaron en el espacio Qué te lo Digo. “El pasado 17 de abril del 2024 (...) en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento... Había risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, había mujeres hermosas (...) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”, dijo el periodista Luis Sandoval.

Mientras, su compañero Sergio Rojas indicó que “Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (...) y no se retira solo en personal, sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”.

Y este martes, su colega Paula Escobar profundizó aún más en el sentir de la animadora. “La Ivette ya no puede más... son demasiados años”, lanzó.

Tras esto, reveló que “alguna vez lo fue a buscar al Liguria, lo iba a buscar a todos los antros de bohemia capitalina, porque a Solabarrieta le gusta la fiesta. Por eso lo echaron de TVN, cuando quedó el escándalo con la selección. Entonces yo creo que la Ivette dijo ‘basta’”.

“Qué lata que no se haya dado cuenta antes. Fernando puede ser un buen papá, pero no es un buen marido”, añadió.

De esta forma, según la profesional, Ivette Vergara se habría aburrido de los constantes festejos de Fernando Solabarrieta, en un quiebre que ahora sí o sí podría ser definitivo.