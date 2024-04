Faloon Larraguibel critica a Karol Lucero por recordado episodio en el que protagonizó un supuesto acto sexual al aire: el aludido respondió

El tercer capítulo de ¿Ganar o servir? desató una fuerte controversia debido a las declaraciones de Faloon Larraguibel sobre su expareja Karol Lucero. Durante la conversación, la exconductora de Sabores mencionó el polémico episodio en el que el otrora rostro de Mega fue criticado por un supuesto acto sexual en plena transmisión radial. Ante esto, el exchico Yingo respondió desde su programa en Like Media.

La comunicadora no se guardó nada al referirse a su expareja durante el reality. La exanimadora mencionó uno de los episodios que generó más críticas hacia el exchico Yingo, en el que se le acusaba de realizar un acto sexual (supuestamente le hacían sexo oral) mientras conducía su programa radial. En ese momento, el expanelista de Mega se defendió y afirmó que todo fue una broma y que nunca se había concretado nada de esa naturaleza.

“Lo que hizo, de estar conduciendo su programa de radio mientras estaban haciéndole otra cosa. Esa hueá no puede ser (...) Él, un hombre inteligente, no puede”, comentó Faloon.

La respuesta de Karol Lucero

Las palabras de la exanimadora de Zona Latina provocaron una reacción inmediata por parte de Karol Lucero en su programa en Like Media. “De verdad Chile necesita mejor educación, pero esa que viene de la casa. A mí me enseñaron algo que no se aprende en una universidad, ni en un doctorado. Yo nunca hablo de personas que no están en un lugar”, dijo.

“¿Por qué tienen que hablar de la vida de una persona que no está? Cuando a mí me han preguntado en estos 12 años que no estoy junto a Faloon, jamás he hablado de ella, ni sus situaciones, ni nada. La última vez que me referí a ella, era para condenar un acto de violencia que vivió y es la única vez que hable en 12 años”, añadió.

En sus declaraciones, el exrostro de Mega también criticó el comentario de Gala Caldirola, quien había mencionado que él y Faloon Larraguibel “no pegaban ni con cola”. Ante esta declaración, Karol Lucero respondió: ”El comentario de la Gala Caldirola... No va”.