“Sigo casada...”: Gala Caldirola revela su estado civil y confiesa si retomaría su relación con Mauricio Isla

En los primeros días de emisión de ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13, han surgido varios momentos destacados que han captado la atención en el mundo del espectáculo. Y el pasado jueves, Gala Caldirola reveló detalles interesantes relacionados con su estado civil y su ex pareja, Mauricio Isla.

Durante una conversación con Fran Maira, la modelo española fue directamente cuestionada sobre su situación matrimonial. La ex Gran Hermano Chile le preguntó: “¿Estás divorciada?”. Y la respuesta de Gala fue sorprendente: “No, sigo casada”. Esta revelación generó cierta sorpresa entre los compañeros del reality y seguramente en el público que sigue el programa.

Al explicar por qué no han iniciado el proceso de divorcio a pesar de la separación, Gala Caldirola destacó que no tienen una mala relación con su expareja. “No nos llevamos mal. Entonces da lo mismo. Es solo un papel, y no creo que influya tanto”, mencionó.

Finalmente, sobre la posibilidad de retomar su relación con Mauricio Isla, Gala aclaró que “nunca hemos intentado volver. Hay mucho cariño y respeto, pero nunca ha pasado nada más entre nosotros”.

Antes incluso elogió al Huaso Isla

Previamente, en La Divina Comida, la modelo española profundizó sobre cómo se lleva actualmente con el futbolista. “No sé si amigos es la palabra, pero es una relación de amor, de respeto, de cuidarnos, de protegernos. Pero creo que esto es un trabajo grande, porque es supercomplicado cuando te separas llegar a ese punto”, sostuvo.

Y luego, Gala Caldirola elogió la faceta como papá de Mauricio Isla. “Es un padre increíble. Yo siempre lo digo, si tuviera que volver a elegir al padre de mis hijos, sería él, y de hecho yo no volvería a tener hijos con otra persona. Él fue la persona que elegí, y no tendría hijos con otra persona”, cerró.