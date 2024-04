Eminem es uno de los raperos más populares del mundo y ha sabido mantenerse vigente en la industria musical de diferentes maneras, pero durante las últimas horas anunció importantes noticias sobre su futuro.

Y es que el rapero estadounidense confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum a través de sus redes sociales con un video cargado del típico humor negro que lo caracteriza.

Además, la sátira que se aprecia en el tráiler va de la mano con el llamativo título del disco, que si bien llega en un contexto de ironía, deja pensando a sus seguidores sobre cómo seguirá su carrera profesional.

De manera concreta, el próximo trabajo de Marshall (nombre real del artista) se titula The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), traducido al español como La muerte de Slim Shady (Golpe de gracia).

Hay que recordar que Shady es el alter ego del cantante, uno de los apodos que ha utilizado a lo largo de su desarrollo como exponente del hip-hop y, según se comenta en el adelanto, “no le han faltado enemigos”.

Respecto a las apariciones de Eminem, en 2020 sorprendió al mundo con el lanzamiento de Music To Be Murdered By tras un tiempo de inactividad. Posteriormente, apareció en el Super Bowl del 2022 junto a grandes leyendas del género, pero volvió a desaparecer de la escena sin dar muchas noticias hasta ahora.

Ahora solo queda esperar para poder disfrutar de The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) y ver cómo continuará su carrera a partir de este momento y si seguirá con la tendencia de desaparecer o mantendrá una presencia más constante. De acuerdo la información proporcionada en la publicación, el álbum llegará durante este 2024.