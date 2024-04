Radios ADN, Rock & Pop, Los 40 y Futuro transmitirán el segundo concierto de Los Bunkers en el Estadio Nacional

Falta muy poco para uno de los eventos musicales más esperados del año en Chile. Los Bunkers se presentarán este sábado 27 y domingo 28 de abril en el Estadio Nacional, en el marco de su gira Ven Aquí que ya ha recorrido parte del país, incluyendo su paso por el Festival de Viña del Mar.

El grupo chileno, que concretó su regreso como agrupación el 2023, tiene preparado un espectáculo de gran nivel en el coliseo de Ñuñoa, show que detallaron previamente en conversación con ADN.

“Ya reparados, entusiasmados, expectantes y ansiosos”, dijo Francisco Durán en el diálogo realizado en el mismo recinto capitalino. “Sí queremos hacer un espectáculo que no tenga precedentes en Chile y esperamos que eso sirva para que no sea tan espaciado las veces que un grupo nacional se pueda presentar en este escenario, sino que sea algo cada vez más común, que no tengan que pasar 20 años”, agregó.

Transmisión especial

A causa de este importante evento en la música chilena y en la carrera de Los Bunkers, radios ADN, Rock & Pop, Los 40 y Futuro, todas emisoras de Prisa Media Chile, realizarán la transmisión íntegra y en vivo del segundo concierto de la banda nacional en el Estadio Nacional, el cual tendrá lugar este domingo 28 de abril.

La emisión del show de cierre de la agrupación en el coliseo de Ñuñoa dará comienzo a las 18:00 horas, mientras que ADN se conectará a las 20:15 horas aproximadamente (tras la emisión de un partido de ADN Deportes).