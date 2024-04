“Hoy estuvo bien...”: Fernando Zampedri aclara sus críticas al arbitraje y reacciona a polémica del clásico ante Colo Colo

Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, analizó la derrota de este sábado por 1-0 frente a Colo Colo y realizó un positivo balance sobre el arbitraje, a pesar de las críticas que realizó en la previa del partido.

“Fue un partido trabado. Ellos tuvieron una situación de gol, donde jugaron un lateral rápido y convirtieron. Nosotros buscamos de varias formas, tuvimos aproximaciones, pero no pudimos marcar”, señaló en primera instancia.

Respecto al gol de Arturo Vidal, donde la UC reclamó que debía ser anulado por haber dos balones en cancha al momento de la jugada, el atacante argentino no entró polémica y aceptó la decisión del árbitro Héctor Jona, quien decidió validar el tanto.

“Sacaron ventaja de una jugada rápida, consiguieron el gol y no hicieron mucho más. Nosotros quisimos intentar, tuvimos varias aproximaciones, no las supimos aprovechar y se llevaron el triunfo”, afirmó.

En esa línea, aseguró que el arbitraje “hoy estuvo bien. Colo Colo hizo el gol, se llevó el partido y ya está. Es el criterio de él (árbitro), ya pasó y ahora hay que levantar la cabeza”.

Además, dijo no arrepentirse de sus críticas a los jueces del fútbol chileno: “No me arrepiento, para nada. Es lo que veía, lo dije nada más, pero fue como para mejorar nada más. Que no lo tomen a mal, no es para herir a nadie”.

Por último, Fernando Zampedri apuntó al siguiente rival de la UC. “Hay que pensar en Copiapó. Hoy nos vamos dolidos porque queríamos ganar, pero esto es fútbol y a seguir trabajando, no queda de otra”, sentenció.