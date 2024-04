El positivo balance de Tiago Nunes pese a la caída de la UC ante Colo Colo: “Somos un equipo más preparado”

Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, habló tras la derrota que sufrió su equipo por 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura por la novena jornada del Campeonato Nacional 2024.

“En general, me parece que Colo Colo tuvo el primer tiempo, nosotros el segundo, pero ellos tuvieron la capacidad de meter un gol y nosotros no. En un clásico tienes pocas oportunidades y cuando las tienes, la tienes que meter”, inició señalando en conferencia.

En esa línea, el estratega brasileño indicó que “se queda el aprendizaje y tenemos que mantenernos así, creciendo y evolucionando. Creo que somos un equipo más preparado de lo que éramos dos fechas atrás”.

Consultado por los cambios obligados que realizó en su oncena titular, el DT fue claro y comentó que “son cambios que naturalmente suceden, hay cosas que se controlan y otras no, pero no soy un tipo que se preocupa porque no jugará un jugador u otro”.

“Pongo a jugar a quien está listo y preparado. Creo que han jugado bien, claro que falta un poco de ritmo porque no venían de una seguidilla de partidos”, añadió respecto al desempeño de Alfonso Parot, Aaron Astudillo y Daniel González.

Además, se refirió a ingreso de Nicolás Castillo para conformar dupla en ataque con Fernando Zampedri: “En ese momento Colo Colo estaba bien replegado y necesitábamos dos jugadores más referentes. La idea era conseguir llegar por los costados y creo que lo hicieron bien”.

“Quizás faltó una situación más clara para meter gol, pero en general creo que se asociaron bien. Era un momento difícil de jugar también, porque al final hay poco espacio y el rival se replegó bien. Dentro del poco tiempo que jugaron juntos, es un balance positivo”, agregó.