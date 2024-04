La reflexión de Miguel Ponce tras la sanción a Emiliano Vecchio: “Los árbitros son personas y pueden cometer errores”

Miguel Ponce, entrenador de Unión Española, habló en la previa del duelo de este domingo ante Deportes Copiapó por la novena jornada del Campeonato Nacional 2024 y se refirió a la dura sanción que recibió Emiliano Vecchio.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió suspender al volante de los “Hispanos” por cuatro fechas en el torneo, luego de ser expulsado por increpar al árbitro Diego Flores en el pasado duelo ante la U de Chile.

Al respecto, el DT del conjunto de Independencia evitó referirse directamente a Vecchio y realizó un análisis respecto al arbitraje: “Sobre los arbitrajes, la verdad no es porque no tenga nada que decir, creo que los partidos duran 90 minutos. Después uno no saca mucho”.

“Hay detalles, pero pasa en muchos partidos. Es parte del juego, ha sucedido y va a suceder. Los árbitros son personas y pueden cometer errores”, complementó el estratega.

Aun así, Miguel Ponce puntualizó en que la herramienta del VAR debe ayudar a reducir las equivocaciones de los jueces. “Que ese margen baja porque hoy tienen una herramienta tecnológica, sí, pero todos podemos equivocarnos dentro de la cancha”, afirmó.

Por último, el técnico de Unión Española tuvo palabras para su próximo rival, Deportes Copiapó: “Nos encontramos con un equipo que sabe que tiene que sumar. A veces los resultados no siempre son la demostración de lo que juega un equipo. Copiapó siempre tiene una intención bien agresiva de ir a buscar los resultados”.

“Tiene a Ivo (Basay) que siempre propone cosas, que como mínimo va a correr y va a intentar sacar los partidos adelante. Tienen a jugadores que siempre están pensando en el pase gol. (Jorge) Luna siempre está conectando al equipo y hace un juego interesante. Es un equipo complejo y hay que trabajar mucho para ser superior a ellos”, añadió.