“He llorado más que en toda mi vida”: Gala Caldirola se desahoga y entrega detalles inéditos del fin de su relación con Mauricio Isla

Este sábado se emitirá un nuevo episodio de La Divina Comida, en el que Gala Caldirola compartió la mesa con destacados invitados como el humorista Charola Pizarro, la tenimesista Tania Zeng y el relator Claudio Palma. Durante el programa, abordaron diferentes temas, incluyendo los difíciles momentos que ha enfrentado recientemente la chica reality.

Gala Caldirola, quien actualmente participa en el reality ¿Ganar o servir? de Canal 13, abrió su corazón durante la conversación. Comenzó hablando sobre su situación de vivienda, expresando: “La verdad es que el dónde vivir ha sido un tema para mí, porque os va a sonar extraño, porque yo no soy chilena de sangre, pero yo me siento muy chilena de corazón”.

La joven también reveló detalles íntimos sobre su viaje a España hace medio año. “Me estuve sintiendo un poco mal el último tiempo, no tuve una buena etapa, he pasado por una de las peores etapas de mi vida (...) Me sentía como desamparada un poco, entonces dije ‘lo que necesito es volver a casa’”, afirmó.

El quiebre con Mauricio Isla

Durante la velada, el relator Claudio Palma abordó el tema de los rumores y cahuines que han rodeado la vida sentimental de Gala Caldirola. Ella aclaró: “Me involucraron como en ocho relaciones que no eran ciertas”.

Además, Gala Caldirola compartió su perspectiva sobre la forma en que los medios de comunicación han manejado su separación con Mauricio Isla, mencionando: “La prensa y la farándula generó mucho más sufrimiento del que en realidad existía, porque nosotros cuando nos separamos fue todo como en mucha armonía, pero después empezaron a buscar. No podían entender que un quiebre podía haber sido en armonía”.

Tras ello, Gala Caldirola reflexionó sobre el impacto emocional que ha tenido en ella toda la atención mediática y los juicios públicos. “Llega un punto en el que obviamente, una se siente mal porque te denigran, te atacan, te juzgan, y ni siquiera saben por lo que uno está pasando. Yo creo que en los últimos seis meses he llorado más que en toda mi vida”, sostuvo.

Cómo se lleva actualmente con el lateral derecho chileno

Más adelante, la modelo española habló acerca de cómo se lleva actualmente con Mauricio Isla. “No sé si amigos es la palabra, pero es una relación de amor, de respeto, de cuidarnos, de protegernos. Pero creo que esto es un trabajo grande, porque es súper complicado cuando te separas llegar a ese punto”, aseguró.

Finalmente, Gala Caldirola elogió la faceta como papá del futbolista de la selección chilena. “Es un padre increíble. Yo siempre lo digo, si tuviera que volver a elegir al padre de mis hijos, sería él, y de hecho yo no volvería a tener hijos con otra persona. Él fue la persona que elegí, y no tendría hijos con otra persona”, concluyó.