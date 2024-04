“Fue muy bonito, fue emocionante”: Paulina Urrutia comenta su experiencia en los Premios Oscar 2024

Ha pasado tiempo desde que La memoria infinita brilló en los Premios Oscar 2024 con su nominación a Mejor Documental. La producción dirigida por Maite Alberdi y con Paulina Urrutia y el difunto periodista Augusto Góngora como protagonistas, no logró llevarse la estatuilla, pero sí muchos aplausos y elogios durante la ceremonia, además de que hizo historia.

“Me topé, me topé con gente muy famosa. Todo es bastante bueno”, contó Paulina Urrutia en País ADN acerca de su experiencia en la gala de los Premios Oscar. Y luego, agregó: “Yo vi. Ponte tú, ¿cómo se llama este? Michael Keaton, William Defoe, Capitán América, la niña de Barbie, Margot no sé cuantito”.

“Sí, pero es que para una, no sé, me pasa que es como tan raro, porque es como la misma sensación que con los actores acá. La persona es increíble y es un compañero tuyo. Y además la gente envejece, son chiquititos. Igual cuando te dicen a ti, ‘me la imaginaba más grande’. Dios mío, ‘se le vinieron todos los años encima’ (...) Es así, es una historia personal mía”, añadió.

“Fue muy emocionante”

Más adelante, la actriz y exministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, detalló lo emotivo que fue estar allá. “Fue muy bonito, fue emocionante porque estaba todo el equipo. La gente mayoritariamente no sabe que un documental son, en el caso de La Memoria Infinita, casi seis años de trabajo, de seguimiento día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año”.

“Entonces estar todo el equipo allá, estar todos además como familia, estaban los hijos de Augusto, ver a Augusto en la pantalla de los Premios Oscar. Fue muy emocionante. Fue también una cumbre en el sentido de que la Maite por segunda vez es nominada a los Premios Oscar”, complementó.

“Evidentemente, eso habla de la calidad del cine, de los esfuerzos que hay que hacer para que la calidad de nuestro cine y la autoría de nuestro cine sea reconocida, valorada, en nuestro país, como lo fue La Memoria Infinita, tú sabes que es una de las películas más vistas, top ten de las películas chilenas, un documental en todas las regiones del país, el documental más visto en la historia de los documentales de Chile. Es un esfuerzo muy grande, a nosotros nos cuesta mucho”, concluyó en su reflexión Paulina Urrutia reflexionó.