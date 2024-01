Paulina Urrutia sobre Augusto Góngora: "Lo echo mucho de menos, me hace mucha falta"

Sin dudas, la nominación a los Oscar 2024 de La Memoria Infinita es un hito de la cinematografía chilena digno de siempre destacar. Por eso, en País ADN tuvimos la oportunidad de recibir a Paulina Urrutia, una de las protagonistas del documental de Maite Alberdi.

¿Cómo se recibe una noticia así? En el caso de Urrutia, la primera persona en contarle sobre la nominación fue Javiera, la hija del fallecido periodista Augusto Góngora, su pareja. “Me llamó por teléfono. Yo estaba en un estacionamiento subterráneo, en un estacionamiento. Una vez que me llamó ella, al momento me llamó la Maite, quien estaba fuera del país”, relató.

“Fue muy emocionante porque, en el mismo estacionamiento, saliendo del auto, la gente me decía ‘estamos nominados’(…) fue muy bonito”, agregó.

El recibimiento del público

Paulina Urrutia comentó que ha tenido la oportunidad de ver el documental en otros países del mundo, experiencia que le ha hecho sentir orgullo.

“Que la gente conozca Chile a través de esta historia, es un orgullo”, aseguró para luego referirse al duelo personal que está viviendo actualmente, pero también al duelo compartido que genera la película de Maite Alberdi.

“Es muy emocionante lo que el arte puede producir. Y bueno, para qué decir en las personas. Hay niños que tienen 10 años y que me dicen ‘me quiero sacar una foto porque vi la película’. Hay gente joven que te pregunta en un conversatorio que quieren saber ‘cómo lo hicieron… porque yo quiero amar así y quiero que me amen así’”, comentó Urrutia sobre la cinta, que solo en sus dos primeras semanas tuvo 150 mil espectadores.

Paulina Urrutia y su duelo

“¿Cómo lo has pasado?” Ante aquella pregunta, la destacada actriz teatral compartió las sensaciones que posee a un tiempo desde que ocurrió el fallecimiento de su marido.

“Ha sido una mezcla superextraña. Lo echo mucho de menos y me ha hecho mucha falta… El Augusto era muy bueno para pasarlo bien, muy amigo de sus amigos, un hombre muy social, para fuera. Yo, en cambio, tengo todo al revés. Tengo miedo a la exposición y me refugio mucho más”, confesó.

En esa misma línea, la otrora ministra de Cultura dijo que aún siente la presencia de Augusto Góngora. “Es como si estuviera aún al lado mío empujándome. Siempre siento que está diciendo ‘anda, párate, levántate’. Me hace falta, pero ha sido todo tan lindo… He recibido tanto cariño. Yo creo que toda mi vida he buscado eso en todo lo que he hecho, y ha sido el momento de mi vida en donde he recibido más cariño que nunca”, expresó.