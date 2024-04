Diputada Karol Cariola y moción de censura contra mesa de la Cámara baja: “No es serio y no contribuye a las instituciones”

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron durante esta jornada la diputada y presidenta de la mesa de la Cámara baja, Karol Cariola, junto al primer vicepresidente de la testera, Gaspar Rivar, y el segundo vicepresidente, Eric Aedo.

Los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados conversaron con el Presidente de la República, Gabriel Boric, y con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde.

En la instancia, según relató Cariola, se abordaron diversos temas, principalmente aquellos que tienen que ver con urgencias en materias legislativas.

“Con el Presidente hemos concordado algunas ideas comunes respecto de cómo asumir este periodo, que nos va a tocar conversar y tratar desde una mesa en la cual tenemos no solo diversidad política, sino que también la disposición a representar una diversidad que hoy día se expresa dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas”, partió señalando.

“Algunas urgencias legislativas que el Ejecutivo ha estado viendo están en la Cámara de Diputados y Diputadas y otras están en el Senado. En eso está la Ley de Inteligencia Financiera, por ejemplo, que es un elemento que el Presidente ha planteado sobre la mesa. También estamos legislando las Reglas del Uso de la Fuerza, que está en la Cámara de Diputados y Diputadas, y hay otros proyectos de ley que están en el Senado”, prosiguió.

Moción de censura

Por otro lado, la parlamentaria comunista se refirió a la moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano y respaldada por republicanos. “Yo creo que es muy importante poner el tiempo, los esfuerzos y las energías en lo verdaderamente importante. Y eso es lo que hemos querido también relatar el día de hoy”, sostuvo en primera instancia.

“Nuestras prioridades están en la ciudadanía, en resolver sus problemas y en eso nos estamos concentrando. Por eso es que hoy también quisimos conversar estas prioridades con el Presidente de la República”, añadió.

En ello, Karol Cariola enfatizó en que es “lamentable que tengamos que destinar tiempo, energía y trabajo a una censura que se presenta a menos de 24 horas de que esta mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas haya asumido. Eso nos desvía el foco de atención, porque ni siquiera esta mesa ha podido asumir en plenitud sus labores y funciones”.

“Esperamos que el día lunes esto se resuelva rápidamente. Evidentemente, nosotros esperamos que esto no prospere. Creemos que no es serio y no contribuye a las instituciones ni al fortalecimiento de la Cámara de Diputados como una institución muy importante del Estado de Chile”, cerró la diputada.