Censura a la mesa de la Cámara: Cariola llama a “recapacitar” mientras Chile Vamos y Demócratas estudian la iniciativa

No pasaron ni 24 horas de la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que se iniciara la primera polémica, esto luego de que el nuevo vicepresidente, Gaspar Rivas, asegurara que el ministro Álvaro Elizalde le ofreció el puesto a cambio de apoyar a Karol Cariola como presidenta.

Estos hechos fueron desmentidos primero por el ministro Secretario General de la Presidencia y luego por el mismo diputado del PDG; sin embargo, el Partido Social Cristiano ingresó una solicitud de censura a la nueva mesa, lo que fue apoyado por el Partido Republicano.

Según consigna La Tercera, “en Chile Vamos y el Partido Demócratas tomaron distancia de la arremetida de las otras bancadas opositoras. Incluso, interpretaron esta ofensiva como una forma de desviar la atención de la responsabilidad que tuvieron ambos comités por las ausencias de Mauricio Ojeda (independiente-republicano) y Enrique Lee (independiente-socialcristiano)”.

“Los argumentos de las censuras, los comparto... Sin embargo, Chile está cansado de las divisiones y la ciudadanía quiere ver a la clase política trabajar por los temas que son urgentes, como la seguridad y la reactivación económica. Esta disputa por quién toca la campanilla, creo que incomoda a la ciudadanía. Nosotros como bancada no hemos tomado una decisión... Tenemos que conversarlo, pero no está en nosotros generar más tensión en el Congreso, sino buscar un espacio de diálogo... La mesa lleva menos de 24 horas, hay que ser muy mesurados”, señaló la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien fue parte de la propuesta de la oposición, quien perdió la elección.

Por su parte, la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón: “La responsabilidad de la viabilidad de estas censuras es de ellos. Son ellos los que deben juntar los votos. Votos que se ven más difíciles, incluso que cuando votamos en la mesa.... Hoy no están los votos. Los republicanos fueron los responsables de que nosotros perdiéramos la mesa. Están cometiendo un acto infantil e irresponsable, porque van a terminar ungiendo por segunda vez a Karol Cariola”.

Llamado a recapacitar

En este contexto, la nueva presidenta de la Cámara, Karol Cariola, instó a la oposición a “recapacitar de lo que están haciendo. Esta es una institución seria, que requiere estabilidad y un trabajo permanente”.

Además, lamentó que la acción contra la directiva, se lleve a cabo por una “situación particular de un parlamentario dentro de la mesa, me parece que no tiene sentido”.

“Espero que no tengan los votos para censurar una mesa que ni siquiera ha tenido el tiempo necesario para instalarse y poder demostrar su capacidad y disposición”, complementó.”Creo que esta es una mala señal para el país. Esto daña la democracia, daña la seriedad de las instituciones. Y espero realmente que quienes han llevado adelante esta censura recapaciten sobre lo que están haciendo, porque este Congreso Nacional lo tenemos que cuidar entre todos y todas, especialmente la labor parlamentaria que ya tiene un desprestigio que tenemos que revertir por la vía de los hechos y el trabajo”, cerró la parlamentaria.