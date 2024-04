Agencia Atómica de ONU descarta daños en planta nuclear de Isfahán tras ataque con drones

Viena de Austria

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descartó que el ataque con drones contra Irán causara algún tipo de daño en la planta nuclear ubicada en la provincia de Isfahán. La agencia de la ONU comunicó que “puede confirmar que no hay daños en las instalaciones nucleares” iraníes. La propia entidad agregó que están “vigilando muy de cerca la situación”. El aviso de la organización llega luego que las defensas antiaéreas derribaran los aparatos no tripulados en diversas zonas del país y se informara de explosiones cerca de la ciudad de Isfahán.

La OIEA recalcó que su director general, Rafael Grossi, reiteró su pedido de “moderación extrema por parte de todos y reitera que las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en los conflictos militares”. La información de la agencia atómica de la ONU se conoce cuando se conociera de diversos estallidos en las cercanías del aeropuerto de Isfahán y de una base aérea del ejército, así como de drones que activaron los sistemas antiaéreos en otras zonas. Los propios medios estatales iraníes habían informado que sus plantas nucleares estaban seguras.

La Agencia IRNA de Irán aseveró que el ataque no causó daños en la ciudad de Isfahán, luego que los sistemas de defensa derribaran los drones no tripulados. Las explosiones cerca del aeropuerto de esa urbe llevaron a que las autoridades cerraran el espacio aéreo de tres ciudades, incluyendo la capital Teherán. El vocero de la agencia espacial iraní, Hossein Dalirian, confirmó la presencia de drones “abatidos” y que no tenían indicios de un ataque de Israel con misiles. Los funcionarios de Estados Unidos afirmaron que las fuerzas israelíes habían atacado el territorio de Irán.

The Guardian precisa que la televisión iraní describió los sitios atómicos en el área como “totalmente seguros”. El comandante del ejercito de irán, el general Siavosh Mihandoost, dijo a la prensa local que el ataque con drones no causó “ningún daño” en los alrededores de Isfahán. Un alto funcionario iraní comentó a la Agencia Reuters que no tienen planes de una represalia contra Israel luego de la ofensiva militar contra su territorio de este viernes.