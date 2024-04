Irán asegura que las explosiones no causaron “grandes daños” en Isfahán

Teherán de Irán

La agencia IRNA de Irán aseveró que el ataque con drones no causó daños en la ciudad de Isfahán, luego que los sistemas de defensa detonaran los proyectiles no tripulados. Las explosiones cerca del aeropuerto llevaron a que las autoridades cerraran el espacio aéreo de tres ciudades, incluyendo la capital Teherán. El vocero de la agencia espacial iraní, Hossein Dalirian, manifestó que varios drones fueron “abatidos” por la defensa aérea y que no tienen indicios de un ataque de Israel con misiles “por ahora”. Esa versión había entregada por funcionarios y medios de Estados Unidos.

Las autoridades regionales iraníes habían informado en la madrugada de este viernes que se sintieron explosiones en las inmediaciones del aeropuerto de Isfahán y en la base aérea del ejército. Con el correr de los minutos las agencias estatales indicaron que diversos drones no tripulados habían sido interceptados en diferentes zonas de ese país de Asia. El medio norteamericano ABC News citó a funcionarios estadounidenses, quienes aseguraban que Israel había lanzado un ataque con misiles contra Irán y que algunos de esos proyectiles habían impactado en el territorio iraní.

El propio Hossein Dalirian expresó en la red social X que “a esta hora no hay un ataque aéreo más allá de Isfahán y otras partes del país”. Durante la madrugada se indicó que en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria islámica se había declarado el estado de alerta máxima. En paralelo la agencia de noticias Mehr detallaba que las autoridades aeroportuarias decidieron suspender los vuelos comerciales en varias ciudades iraníes. Por el momento se desconoce si esas alertas fueron modificadas por las agencias.

Las tensiones entre Irán e Israel se aceleraron desde que los fuerzas israelíes lanzaran sus ataques contra la Franja de Gaza, pero se incrementaron luego que Israel bombardeara el consulado iraní en Siria. Las fuerzas iraníes respondieron el sábado pasado con un ataque con drones, logrando afectar una base aérea en el norte de los territorios palestinos ocupados. La Agencia IRNA informa este viernes que el vocero de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Ramezan Sharif, desmintió la versión israelí que en el ataque del sábado se afectara la central eléctrica de Dimona.