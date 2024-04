La peculiar queja que recibió el DT de O’Higgins por la “demora excesiva” del arquero Nicolás Peranic

Juan Manuel Azconzábal, DT de O’Higgins, abordó una llamativa queja en torno al arquero titular del elenco rancagüino, Nicolás Peranic, y el tiempo que se toma en realizar los saques de fondo durante el partido.

En conferencia de prensa, un periodista local puso en duda al portero trasandino, indicando que tuvo una “demora excesiva” al momento de sacar desde el fondo cuando los celestes necesitaban buscar el triunfo ante Huachipato el fin de semana pasado, duelo que terminó empatado 0-0 en Rancagua.

En su pregunta, el comunicador relacionó esta demora de Peranic con una posible lesión del guardameta, pero Azconzábal, algo sorprendido por la situación, negó rotundamente esta posibilidad.

“No me di cuenta si se demoró o no. El arquero no tiene que cometer errores para hacer un saque, tiene que estar seguro y tener certezas a la hora de sacar. No vi que hiciera nada raro a lo que necesitaba en ese momento”, señaló el entrenador argentino, defendiendo al ex golero de la UC por el tiempo que tardó en sus saques de fondo.

“Me cuesta encontrarle la vuelta a su pregunta, la verdad. Si Peranic estuviera lesionado, no puede atajar, pero no lo está. Espero que no me hable con segundas intenciones, porque no me sentiría cómodo. El arquero saca como tiene que sacar. Quizás no opinemos igual”, agregó Azconzábal ante la consulta del periodista.

O’Higgins visitará a Coquimbo Unido este sábado a las 20:30 horas por la novena fecha del Campeonato Nacional 2024.