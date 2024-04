Gustavo Quinteros se defiende de los dardos de Darío Lezcano y arremete contra su ex dirigido: “No juega ni en un equipo chico de Paraguay”

Gustavo Quinteros respondió a los dardos que le lanzó Darío Lezcano, su ex dirigido en Colo Colo, con quien tuvo más de alguna diferencia durante el tiempo en que estuvieron juntos en el cuadro albo.

El conflicto estalló hace dos meses, cuando el delantero se desvinculó del “Cacique” y concretó su llegada a Tacuary de Paraguay. Antes de irse de Chile, arremetió duramente contra Quinteros por las pocas oportunidades que le dio y por no dejarlo fichar en Emelec de Ecuador en su momento.

“Me contaron que él (Quinteros) no me dejó ir a Emelec porque no tenía más delanteros. Ahí se notó qué clase de entrenador es. Me perjudicó. Después Emelec se volvió a contactar conmigo y mi representante dijo que Quinteros habló mal de mí. Ahí se notó que era una mala persona. Me faltaron el respeto. Quinteros me trajo a Colo Colo y no me bancó. Perdí dinero para venir acá”, señaló el paraguayo en febrero pasado.

Ya estando en Paraguay, Lezcano volvió cargar contra su ex DT. “Todo el mundo le tenía miedo al entrenador Gustavo Quinteros, nadie quería hablar porque él amenazaba a los jugadores, nos decía ‘si ustedes hablan, no van a jugar’. Me molestó que hablara mal de mí en Emelec. Él les dijo que yo era viejo, que cómo iban a llevarme. Yo nunca le hice nada y no le dije nada, no lo encaré”, mencionó el futbolista de 33 años.

La respuesta de Quinteros

Luego de dos meses, Gustavo Quinteros abordó este conflicto con Darío Lezcano y no se guardó nada. “Me da risa, porque en todos los lugares en los que estuve, puedo volver. Los jugadores a alguien tienen que echarle la culpa por no jugar, hay algunos que se la bancan y otros que dicen cualquier cosa”, contestó el otrora técnico albo en diálogo con TNT Sports.

“Este jugador (Lezcano) no juega ni en un equipo chico de Paraguay, entonces no estaba para jugar (en Colo Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián Pizarro. Pero, para qué hablar estas cosas. No me afectan, porque lo tomo de quien viene. No le cree nadie”, concluyó el actual entrenador de Vélez Sarsfield.