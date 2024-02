Darío Lezcano culpó a Gustavo Quinteros por su mal paso en Colo Colo: “Se notó que era una mala persona”

Santiago

Este lunes, el delantero Darío Lezcano vio frustrado, por problemas administrativos, el viaje a Paraguay, donde continuará su carrera deportiva en el Tacuary. Todo tras un irregular año en Colo Colo.

Por lo mismo, el guaraní se expresó amargado. “Estoy feliz porque voy a regresar a mi país, pero a la vez triste porque no dieron la oportunidad de demostrar lo que yo sabía hacer. Hoy en día ya se dieron las cosas, llegamos a un acuerdo con el club y me voy contento, sé la clase de jugador que soy”, aseguró, puntualizando sus críticas en Gustavo Quinteros.

“No hay que apuntar a nadie de esto, lo de Quinteros ya pasó. Me sorprendió él, no me dio ni dos partidos para demostrar si no podía o qué pasaba conmigo. Nunca nos peleamos ni nada. Él se enojó conmigo cuando había dicho que tenía todo listo con Emelec. Nadie se atrevió a decirle las cosas. Es triste, es un buen entrenador”, expresó un molesto Darío Lezcano con el ex DT de Colo Colo.

“Después me contaron, él no me dejó ir a Emelec porque no tenía más delanteros. A Morón le pedí que me dejara ir porque él iba a meter a Bolados por sobre mí. Ahí se notó qué clase de entrenador es. Me perjudicó. Después se volvieron a contactar conmigo y mi representante dijo que Quinteros habló mal de mí. Ahí se notó que era una mala persona”, comentó el delantero de 33 años, que descartó el que el tema económico haya sido factor.

“Él quería tener algo para salir a decir cosas, pero yo estaba tranquilo y entrenaba igual (...) No me aferré al contrato, iba a renunciar al 60% en Emelec y no me dejaron. Me faltaron el respeto. Quinteros me trajo y no me bancó. Perdí dinero para venir acá. Estuvo tres semanas detrás de mí, ¿para qué me trajo?”, remarcó, aunque también Darío Lezcano le pegó un “palito” a Blanco y Negro en torno a su continuidad en el club pese al arribo de Jorge Almirón.

“Hasta el miércoles pasado estaba en el segundo equipo, pero de un día para otro me dejó fuera. Ya es algo institucional, se nota mucho. Morón es un crack, buena persona, no tengo nada contra él. Hice buena pretemporada, jugaba y todo, pero no me metía. Contra Liverpool, vieron cómo jugué. No entiendo por qué no me dieron una oportunidad. Cuando se cambió el técnico, el entrenador me quería ver, pero la semana pasada ya cuando me sacó me di cuenta que se terminó”, concluyó Darío Lezcano en el aeropuerto de Santiago, donde espera emprender el viaje a Paraguay este lunes por la tarde.