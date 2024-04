Gustavo Quinteros no duda de las condiciones futbolísticas de Damián Pizarro: “Me hacía recordar mucho a Gabriel Batistuta”

Damián Pizarro no ha tenido un buen 2024 en Colo Colo | Agencia Uno

Tras su angustiante clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Argentina 2024, Gustavo Quinteros respira algo más aliviado tras un inicio irregular de temporada con Vélez Sarsfield.

El hoy entrenador del “fortín”, ex Colo Colo, regresó a las pantallas nacionales de la mano de TNT Sports. Conversó con el citado medio y defendió a Damián Pizarro de las críticas que ha sido víctima en as últimas semanas.

“Damián es muy joven para un equipo tan grande y para darle la responsabilidad del gol. A veces la gente cree que es fácil ponerse la camiseta de Colo Colo y salir a la cancha a defenderla. Hay que recordar que debutó a los 17 años y le costó mucho”, dijo en conversación con el pantel de ‘Todos Somos Técnicos’.

Agregó comparándolo con un ídolo del fútbol argentino: “tiene muchas condiciones y va a aprender y hará goles. Me hacía recordar mucho a Gabriel Batistuta. Me acuerdo que a él no le fue bien al principio y terminó siendo el mejor delantero de Europa... Tenía la misma potencia y fuerza de Damián y ojalá pueda tener minutos para hacer goles y ayudar al equipo”, sostuvo.

En lo mismo, defendió a Jorge Almirón, actual DT de Colo Colo: ”hay que esperar, porque un entrenador necesita un tiempo para que su idea de fútbol se pueda plasmar en la cancha. Más allá de que sean los mismos jugadores, cambian las situaciones y la metodología, pero Colo Colo tiene buenos jugadores y ellos le van a dar mucho al equipo”, detalla.

En el cierre, volvió a comentar su salida de Macul: “habíamos hecho todo lo mejor, todo lo posible, ganamos todo en el fútbol local y en lo internacional, teníamos que fortalecer e incorporar jugadores y los dirigentes prefirieron cambiar... Esa decisión la respeto, porque ellos son los que determinan. Pero al final salió todo bien, porque ahora estoy feliz y le tengo mucho cariño a Colo Colo”, finalizó el adiestrador.

Vélez se verá las caras ante Godoy Cruz en los 4tos de final de la Copa de la Liga Argentina, aquello el próximo sábado 20 de abril, desde las 21:15 hrs en el Estadio Único de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.