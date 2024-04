Matías Zaldivia explica la clave del liderato de la U: “Hoy tenemos una identidad de juego”

Santiago

En el marco de la presentación de una nueva alianza comercial para la U de Chile (esta vez, con la empresa de televisores AOC), el defensa de los azules, Matías Zaldivia, analizó el presente del equipo, ya días después de haber empatado con Coquimbo Unido.

“Estamos muy contentos. Todavía falta lo de Palestino, pero si no, nos sacamos un punto más en la diferencia con Iquique. Coquimbo nos sacó dos puntos en una jugada donde cometimos muchos errores, pero si tú me decías que en la octava fecha íbamos a estar líderes con 4 puntos de distancia, era espectacular. Hay que seguir mejorando y haciendo las cosas bien”, aseguró el defensor, que le bajó el perfil a las palabras de Arturo Vidal, quien aseguró no prestarle atención al presente de la U pese a que están a 10 puntos de distancia ya en el Certamen Nacional 2024.

“Tenemos una gran distancia, pero nosotros tampoco nos estamos fijando en Colo Colo. Hay muchos equipos adelante de ellos que nos siguen y nos enfocamos en nosotros mismos, seguir mejorando. Tenemos un margen de mejora grande todavía, es un campeonato largo y los más regulares llegarán al final con más chances. No lo sentí como un ninguneo, para nada”, explicó Matías Zaldivia, autocrítico respecto del nivel de juego de la U de Chile, pese a ser líderes.

“Nos está costando, cuando nos ponemos en ventaja, seguir dominando al rival. El otro día, hasta el gol, fuimos muy superiores, y después perdimos muchas pelotas. El domingo enfrentamos a un gran equipo (Palestino), lo estaremos viendo para ver cómo atacarlos”, dijo, descartando que el jugar a estadio lleno influya en el hecho de ya haber perdido cuatro puntos jugando de local.

“No lo sentimos como presión, nos encanta jugar con nuestra gente. El otro día fue una fiesta. No lo atribuyo a una presión”, explicó Matías Zaldivia, mirando el vaso medio lleno respecto al estilo de juego del club.

“La U hoy tiene una identidad, sabes a lo que juega. No sé si el año pasado no la teníamos, pero no la pudimos mantener todo el campeonato. Ahora tratamos de hacer el mismo juego y vamos en busca de eso”, recalcó, junto con minimizar el hecho de que la U ya tenga suspendidos por acumulación de tarjetas.

“Es personal, cosas del juego. Estoy con cuatro amarillas hace dos partidos y uno sabe jugar con esas condiciones, ser inteligentes y que te saquen amarillas por algo del juego, no por protestar. Tienes otros cuidados, sabiendo que estás en riesgo”, concluyó el defensa de 33 años.