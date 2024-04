Vicepresidente de Congrepech por polémica en torno a barberías: “Vieron que no había control alguno (...) hay cosas que son, por lo menos, raras”

El vicepresidente de la Confederación Nacional Gremial de Peluqueros y Estilistas de Chile (Congrepech), Juan Carlos Gatica, conversó con La Prueba de ADN para referirse a los dichos de la contralora (s) Dorothy Pérez sobre las patentes comerciales entregadas para la instalación de barberías que eventualmente, siendo foco de conflicto en diferentes ámbitos.

Dentro de los principales cuestionamientos presentados surge el hecho de que en muchos casos se da pie para que se conviertan en foco de ilícitos, siendo lugares con poco control y que funcionaban hasta horas de la madrugada.

Como primera apreciación, y siendo completamente enfático, el invitado aseguró que “la contralora tiene toda la razón. Esta era una verdad conocida por todo el mundo”.

Según dijo el gremialista, siguiendo la idea de la contralora, uno de los puntos que más llaman la atención es que “están hasta tan tarde atendiendo. No se entiende, porque hay un horario de comercio que debiera regular la municipalidad”.

Así, además del problema que representan estos locales en sí, que tal como se expresó Gatica “ni siquiera son barberías, son ‘peluquerías urbanas’”, hay todo un tema con las respectivas municipalidades y sus fiscalizaciones.

“La contralora apunta hacia las municipalidades que dieron libre albedrio al permitir que un mismo negocio esté en una cuadra repetido cinco veces”, agregó aludiendo a otra de las inquietudes.

Por otra parte, sostiene que en aquellos lugares el público no se congrega únicamente para el servicio que se indica; “Vemos consumo de alcohol, manejo de drogas y todo tipo de cosas”.

“Nosotros hablamos con la autoridad, pero dicen que están sobrepasados. Pero se sobrepasaron ellos mismos, porque otorgaron muchas patentes”, añadió cuestionando directamente a los alcaldes.

Actividades ilegales

El representante de la Congrepech, insistiendo en el término de “peluquerías urbanas” por sobre peluquerías o barbería como tal, abordó el contexto social y temporal en el que da toda esta polémica por los ilícitos.

“Sí hay peluquerías y empresarios que, cuando empezó la moda del estilo urbano en los varones, empezó a darse con las barberías. Algunos pusieron barberías legalmente constituidas y no están vinculadas a extranjeros”, comenzó diciendo.

En este sentido, afirma que “llegaron los extranjeros y encontraron en este nicho poner este negocio, donde vieron que no había control alguno. Ahora, el boca a boca que nos dicen los compañeros, ahí hay cosas que son, por lo menos, raras”.

“Lo que nosotros sabemos y hemos visto es que le ofrecen alcohol a la gente que acude a la barbería, y eso está prohibido. Hay que tener una patente. Y no sabemos si lo cobran o no”, complementó.

Además, Juan Carlos alertó que “hay algunas barberías que existen, pero no tienen movimiento. No atienden, pero ahí están. No funcionan realmente barbería”, apelando a que probablemente podría tratarse de casos de lavado de dinero.