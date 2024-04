El famoso luchador Jeff Hardy, reconocido por su trayectoria en empresas como WWE y AEW, sorprendió a los fanáticos de Colo Colo al lucir la camiseta del club en una foto viralizada gracias a un video en TikTok. El menor de los Hardy Boyz, quien es también conocido por sus movimientos extremos, ha visitado Chile en más de una ocasión, por lo que no es de extrañar que guarde con cariño este obsequio.

Un momento inolvidable para el fan chileno que ocurrió durante su visita a la Wrestle Con, en Filadelfia (Estados Unidos), donde Tomás Armijo pudo conocer al integrante de “The Hardy Boyz” y obsequiarle una camiseta del equipo chileno.

El joven fan chileno hizo una fila de dos horas para poder conocer a quien fue ídolo de la niñez (según sus propias palabras). Y tras llegar a donde se encontraba Jeff Hardy, tuvo la fortuna de recibir un autógrafo personalizado, posar con el luchador en una fotografía y entregarle una polera de su equipo de fútbol chileno favorito.

¿Quién es Jeff Hardy y en qué se encuentra actualmente?

Jeffrey Nero Hardy, conocido como Jeff Hardy, es un destacado luchador profesional y músico estadounidense. Ha tenido una carrera destacada en empresas como WWF/WWE, Total Nonstop Action Wrestling (TNA), All Elite Wrestling (AEW) y Ring of Honor (ROH), además de participar en el circuito independiente.

Junto a su hermano Matt, formó The Hardy Boyz, un equipo muy recordado en la lucha libre. Su paso por la WWE los llevó a ganar notoriedad en la división de equipos, especialmente en luchas como las Tables, Ladders and Chairs. Con la incorporación de Lita, el equipo se convirtió en Team Xtreme, ganando gran popularidad y once campeonatos mundiales en parejas entre WWE, TNA y ROH.

En su carrera individual, Jeff Hardy también ha tenido logros destacados, como cinco veces el Campeonato Intercontinental, una vez el Campeonato de los Estados Unidos y una vez el Campeonato Europeo. Además, ha sido campeón mundial en varias ocasiones, incluyendo el Campeonato de WWE, el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE y el Campeonato Mundial Peso Pesado de TNA, entre otros.

Además de su carrera en la lucha libre, Jeff Hardy es conocido por sus intereses en el motocross, la música y la pintura. Actualmente, está enfocado en su carrera musical como miembro de la banda PeroxWhy? Gen, con la que ha lanzado varios álbumes y una obra extendida.

En cuanto a su última participación en AEW, Jeff Hardy decidió no renovar su contrato y se encuentra actualmente enfocado en sus proyectos musicales y otros esfuerzos artísticos.