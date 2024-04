“Es lamentable lo que sucedió, no hay una mala intención”: diputado Fernando Bórquez aclara malentendido con Patricio Oñate por carta de condolencias

La semana pasada, el periodista Patricio Oñate compartió con el público la triste noticia del fallecimiento de su esposa, María Cecilia Rettig. Una pérdida que lo afectó duramente, como lo evidencian los videos que ha subido en redes sociales. En uno de estos registros, el comunicador también cuestionó a un diputado de Unión Demócrata Independiente que le envió una carta de condolencias que no recibió de buena manera.

Se trata de un papel enviado por Fernando Bórquez (UDI). “No tengo nada contigo, nada, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, hueón, por eso las cosas se hacen malas, porque ustedes que tienen el poder (...) hacen lo que quieren”, afirmó.

En el mismo video, Pato Oñate mostró la carta de condolencias del diputado Bórquez y comentó: “Lo copiaste y lo pegaste, hueón, no sé si no lo hicieron, pero es peor todavía. Hueón, no quiero esto, es una vergüenza, es una humillación, es tan humillante (...) Y eres diputado de la República. no tengo nada contra ti, es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen, hueón”. Y luego, rompió la hoja en pedacitos y la guardó en su bolsillo.

El diputado de la UDI quiso aclarar el malentendio

En conversación con ADN.cl, el diputado Fernando Bórquez negó que se tratara de una fotocopia. “Lo más probable es que el papel que llevó el equipo no fue el adecuado”, afirmó. Y luego, insistió: “No es una fotocopia, es que se envía desde la oficina de forma personalizada”.

Enseguida, el militante de la UDI manifestó su pesar por el malentendido con Patricio Oñate. “Es lamentable lo que sucedió, no hay una mala intención”, señaló, para después aclarar que “estaba en el Congreso, no pude llegar al velorio, ni al funeral”. Y es que, según el congresista, el habitúa a ir a los velorios en Chiloé, debido a que es algo muy típico de la zona.

Finalmente, el diputado Bórquez expuso que él sabe que Patricio Oñate “debe estar pasando una situación compleja” y que espera solucionar este malentendido con una conversación en persona con el periodista.