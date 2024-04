“Por mis hijos, no puedo tirar la toalla”: Pato Oñate detalla lo duro que ha sido el duelo tras la muerte de su esposa

El desconsuelo sigue siendo palpable para Patricio Oñate después de la pérdida de su esposa, María Cecilia Briceño, a causa de un cáncer agresivo. Desde la isla grande de Chiloé, en Castro, el comunicador compartió su experiencia y cómo ha atravesado diferentes emociones desde el fallecimiento de su pareja.

Según relató Oñate, ha experimentado diversas etapas emocionales tras la partida de María Cecilia: desconsuelo, dolor, rabia “y hasta descontrol”, confesó haber sentido. Estos sentimientos han marcado sus días, haciendo que el tiempo se sienta extenso y difícil de sobrellevar.

No obstante, A pesar de la tristeza, Oñate destacó, en conversación con LUN, el apoyo recibido de sus amigos verdaderos en Castro: “En estos momentos de angustia hemos estado entre amigos, los de verdad, los que hemos hecho estos años en Castro y que han sido súper apañadores”.

La decisión de establecerse en Castro junto a María Cecilia y criar a sus hijos Nicolás (12) y Clemente (8) fue importante para la familia. El lugar fue elegido por su esposa y aceptado por él como un espacio para construir su hogar y enfrentar juntos los desafíos de la vida.

Las últimas horas de vidas de su esposa

Durante la entrevista con el medio, el comunicador detalló lo duro que fue enfrentar el deceso de su esposa, a pesar de que hace tiempo sabía que podía fallecer en cualquier instante. “Por mucho que hace tiempo ya sabíamos que no se podía hacer nada, que mi señora solo estaba recibiendo un tratamiento paliativo, ha dolido mucho. Demasiado”, afirmó.

“Si algo me reconforta es que María Cecilia tuvo lucidez hasta una hora antes de su muerte y que pude despedirme. Lo más importante es que ella pudo dejarle su mensaje a Nico y Clemente”, añadió.

Y tras ello, Patricio Oñate reveló el mensaje que le dejó su difunta esposa a sus hijos: “Cuando entraron a la pieza, ellos solo querían ver a su mamá. No sabían qué decir. Y María Cecilia los miró y les dijo: ‘Pásenlo bien’. Ese fue su mensaje”.

El duelo

Más adelante, el comunicador expresó cómo han sido estos días sin su esposa. “Me siento noqueado, como el boxeador que ya está tirado en la lona, sin reacción. Pero sí está claro que no tengo derecho a tirar la toalla. Y mis cercanos saben que ellos, desde la esquina, tampoco tienen ese permiso para tirarla por mí. Por mis hijos, no puedo tirar la toalla”, aseguró.

“Estoy enojado con el de arriba. Muy enojado. El que haya permitido que el cáncer se instalara en nuestra mesa y la muerte llegara a nuestra cama es algo que considero injusto, no tiene sentido. Yo estoy hoy en la mala y ya no creo en nada. No debió haber pasado esto. No a una persona tan buena como mi esposa”, concluyó.