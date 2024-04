Habla la abogada que grabó la reunión que destapó los casos Audio y Factop: “Yo iba a que me reconocieran por qué habían usado mi empresa”

“Esta situación ha sido súper compleja. No puedo desconocer que yo a Alberto Sauer (papá de Ariel y Daniel, y también formalizado) le tenía un cariño bastante grande, pero se me fue cayendo. Y eso es lo que me complejizaba harto. Ver la audiencia de formalización por el Poder Judicial fue súper fuerte”.

La declaración es de la abogada Leonarda Villalobos, quien este sábado apareció abordando en profundidad, en entrevista con el diario La Tercera, los casos Audio/Hermosilla y Factop. En ambos están involucrados los hermanos Sauer y el poderoso jurista Luis Hermosilla, en un hecho que involucraría emisión de boletas falsas y pago de sobornos, entre otros delitos tributarios. Según

Luego, Villalobos siguió: “Ver a las personas en las cuales tú habías confiado siempre, formalizadas. Fue fuerte, pero estoy armándome de nuevo, estoy tratando de reconstruirme. Doy gracias a la audiencia del día martes, donde reconocieron los defensores de Rodrigo Topelberg que ellos tenían el audio y que yo, a la única persona que se lo había enviado, era a doña Yael Speisky en el contexto de que estaba hablando con una colega y que ella tenía que velar por el cuidado de su marido (Topelberg), pero a la vez de su cliente”.

“Lo único que trataste de hacer y lo único que hiciste fue ayudar”, resumió a renglón seguido.

Respecto a la cronología de los acontecimientos, la jurista aseguró que fue en 18 de junio que comenzó todo: ese día descargó el expediente administrativo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Sobre eso “voy reuniendo antecedentes de cada una de esas empresas que aparecen ahí y me voy al conservador de comercio, buscándolo. Veo las participaciones societarias, veo todo lo que uno puede ver en el conservador de comercio. O sea, el capital, la participación, el objeto social, etc. Las voy anotando, las voy desglosando”.

Cuatro días después, el 22, se reunió con Luis Hermosilla y Daniel Sauer. Ella grabó el encuentro, que finalmente derivó en la publicación del reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) y de allí al bullado caso.

Al revisar el expediente, le llamó la atención que en muchos ruts había un mismo domicilio. Esa información la cruzó, vía consulta tributaria, con los datos de acceso público del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Conservador y el Rutificador. Así, con cada número constató si se trataba de sociedades abiertas o cerradas, o si cumplían o no con sus obligaciones tributarias.

El día de la grabación entregó la información al SII: “Ese día 22 de junio estaba lloviendo muy fuerte y al salir a la calle, voy caminando e iba con un cuaderno que me había regalado mi hermana, que es una carpeta de cartón, pero era muy bonita. Al parecer daba la impresión de que llevaba un notebook adentro. Y dos cabros chicos me pegan un puñetazo y me la quitan. Entonces les digo: ’Oye, es un cuaderno, devuélvemelo’, y lo miran, se devuelven y me lo tiran al suelo porque efectivamente era un cuaderno. Me quitan mis aritos, me rajan la oreja y me pegan un combo”.

El encuentro con Sauer y Hermosilla tenía como objetivo “que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas”, recordó Villalobos. Es más, precisó, la emisión de boletas falsas “lo había descubierto 48 horas antes”: “Sólo yo sabía que iba a grabar la reunión”.

En cuanto al primer contacto con Factop, este ocurrió en 2017: ella les ayudaba con la representación ante el SII, que antes, apuntó, estaba a cargo de Rony acosta.

Negó rotundamente haberle pagado a algún funcionario del Servicio (”jamás, absolutamente, jamás”) y que $40 millones de los $140 millones que dijo Sauer en la grabación que eran para el SII eran más por la personalidad del empresario formalizado: “Porque Daniel Sauer tiene una personalidad muy especial. Yo no me jacto de conocerlo, porque creo que nunca nadie lo puede llegar a conocer muy bien. Pero yo creo que Daniel era una persona que le gustaba o le gusta ser superhéroe. Es un vendedor por naturaleza. Me da la sensación que él trató de bluffear con eso o con otras cosas más de lo que correspondía”.

Más tarde, sobre esta alusión que Sauer hace de ella, diciendo que eran familia, espetó: “Daniel nunca ha sido mi amigo. El concepto de amistad para mi es bastante más profundo. Yo se lo dije al fiscal, porque él dice en el audio que yo “soy familia”. O sea, a mi no se me ocurriría hacerle una cosa así a mi familia. Yo ni si quiera sabía que le habían hecho facturas a mis hijos, algo de lo que me enteré recién este año, entonces la amistad para mi no es eso. Y la familia tampoco”.

“Yo iba (a la reunión con Hermosilla y Sauer) a que me reconocieran por qué habían usado mi empresa y la de mi marido. Eso era lo que yo perseguía. Es más, si tú escuchas el audio, le digo, pero ¿por qué lo hiciste?. Se ríe y dice, ya, pero ¿qué te va a pasar si está medio Chile metido? Entonces es como ¿y a quién más le digo?”, explicó.

Villalobos precisó después que es a Ariel Flores a quien Luis Hermosilla se refiere cuando dice que se le deben $10 millones al CMF. “(Flores) nunca había trabajado en la CMF, nunca trabajó en el SII, ni en ninguna institución de esas características. Estamos hablando de Adrián Flores, de quien hasta el día de hoy me siento absolutamente responsable de lo que le ocurrió, de su pérdida de trabajo y de estar vulgarizado por los medios. Ni siquiera se le pagó”.

“No había ningún soborno. El escrito que se presentó a la CMF tiene que haber sido entre el 27 y 29 de marzo. Se solicitó la suspensión de la medida que mantenía suspendida a la corredora STF, presentando nuevos antecedentes. Ese escrito lo hizo una persona que yo contacté que no había visto nunca en mi vida, y que la primera vez que hablé con él por teléfono fue ese fin de semana”, recordó.

Sobre la filtración del audio, apuntó a Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, el exsocio de Daniel Sauer.

¿Se siente Leonarda Villalobos responsable de la “caída” de Luis Hermosilla? “Cada una de las personas tienen que hacerse cargo de sus actos, y mi acto fue muy desprolijo conmigo misma. Esa es mi única responsabilidad”.

“Yo creo que sí (volvería a grabar la reunión), como fórmula interna. No se lo mandaría a nadie. Esto que pasó me ha hecho cuestionarme muchas cosas. No sé cuál es la fecha hito, no sé si fue el 22 de junio cuando grabé, el 18 cuando me enteré, o el 16 de noviembre cuando declaré ante el fiscal declarando”, cerró.

