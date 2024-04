Caso Audios: Corte rechaza recurso de abogado que buscaba impedir que la Fiscalía entregue chats de Luis Hermosilla al CDE

En el marco del denominado Caso Audios, este jueves, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la orden de no innovar, presentada por el abogado Mario Vargas.

De esta forma, la Corte de Apelaciones rechazó paralizar el hecho de que la Fiscalía Metropolitana Oriente no entregue los chats del penalista Luis Hermosilla, como lo pidió el abogado Vargas. Este recurso se va a tramitar con un informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE) al tribunal de alzada capitalino.

Cabe recordar, que el abogado Mario Vargas presentó un recurso de protección con el objetivo de que el CDE no tenga acceso a los chats de Hermosilla, quien se encuentra siendo investigado por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En ese contexto, el miércoles pasado la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de Vargas, luego de considerar que la parte recurrente logró indicar que los hechos pueden significar una vulneración de sus garantías constitucionales.

No obstante, dicha orden de no innovar fue rechazada por la Séptima Sala, por lo que no se paralizará el hecho de que la Fiscalía no entregue los chats de Hermosilla al CDE.