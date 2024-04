Tras la victoria sobre Albania y la ajustada derrota ante Francia, Ricardo Gareca sigue preparando los siguientes duelos amistosos de La Roja con miras a su debut en la Copa América 2024 en Estados Unidos.

En ello, el “Tigre” abrió las puertas de Juan Pinto Durán y, en conversación con DSports Argentina, volvió a recalcar que, si bien la Copa América es importante, la misión mayor es llevar a Chile una vez más a una Copa del Mundo.

“El objetivo es el Mundial. Fui claro con los dirigentes, me interesa a mí, a los dirigentes, eso sin desconocer la importancia de la Copa América o cada presentación que haga Chile. Vamos a tratar de hacer una buena performance”, dijo al citado medio.

Agregó que “la idea en la Copa América es avanzar en el grupo, ese es el objetivo, pero me han contratado y yo acepté el desafío para estar nuevamente en un Mundial”, complementó Gareca.

Perú y Berizzo

En la misma conversación, se dio el tiempo de comentar cómo quedó su relación con el pueblo peruano tras su traumática salida, así como también su llegada a Juan Pinto Durán tras Eduardo Berizzo.

“La gente en la calle siempre tiene palabras de agradecimiento, pero después he sentido críticas. Yo respeté mis contratos y pasó un año y medio después de mi salida de Perú, y no esperaba que surgiera Chile después de este tiempo”, dijo sobre el país vecino.

Mientras que su llegada a Chile, sostuvo que “quisieron hablar conmigo, me gustaron como me hablaron y era algo muy serio, y ellos tomaron una decisión luego del alejamiento de Eduardo (Berizzo). Me junté con él, y fue él quien decidió alejarse”, cerró.