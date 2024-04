Ricardo Gareca aclara el panorama de Vidal y Medel en La Roja y deja tranquilizador mensaje para Brereton

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, ya palpita lo que será la Copa América 2024 que se disputará entre junio y julio de este año. Sobre esto y más habló el “Tigre” este miércoles en diálogo con la radio uruguaya Carve Deportiva.

“Argentina va a tener ganas de repetir el título, a Brasil no se lo puede descartar nunca, a Uruguay no se lo puede descartar tampoco y además está en un gran momento. Me parece que se puede llegar a ver una interesantísima Copa América con partidos muy competitivos”, señaló el DT de La Roja.

Respecto a candidatos al título, el argentino le puso sus fichas al equipo de Marcelo Bielsa. “A Uruguay lo veo muy bien para ambicionar meterse en la final de la Copa América y para poder llevarse el título. Es la sensación que tengo de afuera. Uruguay siempre fue muy competitiva y con un sello muy característico. Ahora tiene la particularidad de tener jugadores jóvenes y rápidos. Bielsa lo va a llevar a determinado protagonismo que lo puede llegar a favorecer”, indicó.

Ricardo Gareca sobre la situación de Vidal y Medel en La Roja

Gareca aclaró el panorama de Arturo Vidal y Gary Medel, tras dejarlos fuera de la nómina para los pasados amistosos con Albania y Francia. “Vidal y Medel son muy importantes para la selección chilena. Los tenemos en cuenta permanentemente. Uno va probando otros jugadores, pero no es que no los tenemos en cuenta”, aseguró.

También dejó un tranquilizado mensaje para Ben Brereton por su tema con el idioma español. “A Brereton que no hable fluido el español no lo va a condicionar en una convocatoria, pero me gustaría que aprenda español estando en una selección de habla hispana”, remarcó.

Por último, Ricardo Gareca le mandó un mensaje a los hinchas de nuestro país. “Me gustaría que el pueblo chileno tenga fe y tenga confianza. Siempre soy de creer que tiene que nacer una química de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ojalá que el hincha pueda empezar a creer en su selección”, concluyó.