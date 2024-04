“No les puedo garantizar...”: El claro mensaje de Ricardo Gareca sobre el futuro de Arturo Vidal y Gary Medel en La Roja

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, repasó su debut al mando de La Roja y se refirió a la situación de Arturo Vidal y Gary Medel, quienes no fueron parte de su primera nómina en la última fecha FIFA.

“Son jugadores muy importantes. Se lo he dicho a todos que no les puedo garantizar convocatoria ni que jueguen. No puedo comprometerme de esa manera, porque siendo técnico de la selección y trato de poner lo mejor”, comentó el estratega en diálogo con DSports Argentina.

“Ellos son jugadores importantes, que tiene muchos partidos internacionales y en la medida que uno los vea que están con ganas y la intención de seguir en este nivel, los sigo teniendo en consideración”, añadió.

Además, Gareca tuvo palabras para el recambio de La Roja: “No me atrevería a decir que se viene una generación con menos jerarquía que la que se va. A Argentina le pasó lo contrario, aparecieron nombres a partir de la inteligencia del entrenador y terminó siendo Campeón del Mundo”.

“Hay chicos que pueden alcanzar y superar a aquellas figuras que en su momento fueron tan importantes. Chile cuenta con valores importantes, y cuando empiezan a agarrar confianza no sabe el techo que tienen”, complementó.