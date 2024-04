El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó en ADN Hoy los puntos que deben resolver como partido y pacto de cara a las elecciones municipales 2024, en que adelantó algunos nombres a candidatos y las comunas donde se realizarán primarias.

“El pacto que se va a inscribir en estos días es el tradicional de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli)”, dijo el parlamentario. Y explicó que deben “definir en qué comunas vamos a hacer primarias, y ahí es donde RN tiene una propuesta de 45 comunas”.

Consultado sobre algunos personeros debieran competir en comunas donde la izquierda tiene la alcaldía, indicó que “cada persona que tiene un buen nombre para asumir desafíos electorales debe elegir donde ella se siente cómoda, debe -en muchos casos, si tiene varias opciones- ponerse a disposición de sus partidos para que se vaya donde mejor se puede hacer un trabajo comunal”.

“Hay veces en que no se ve un camino más allá de juntar firmas que ojalá no termine ahí, sino que termine siempre dentro de los pactos, es lo que a mí me gustaría y espero que es lo que haga Marcela Cubillos”, añadió el senador.

Respecto a la candidatura de la exministra de Educación, comentó que en estos tipos de elecciones hay “personas que por una razón prefieren ir de ‘independientes’. Lo que nosotros hacemos es acercarnos a ellos y darles a conocer la importancia de sumarse a proyectos colectivos y que la independencia suena bonita, pero al final necesita de un soporte de buenos partidos políticos”.

Primarias y candidatos en comunas de la RM

Consultado sobre si en Providencia habrá primarias, Rodrigo Galilea aseguró que RN la puso “como una comuna donde nos gustarían primarias. De hecho, militantes del partido sugirieron como nombres a Nicolás Monckeberg o a Cristián Monckeberg (...) La UDI ha propuesto a Jaime Bellolio”.

“En Santiago se han medido muchos nombres. Quiero destacar primero a Juan Mena (...) y también Mario Desbordes, a quien estamos explorando su nombre como candidato a gobernador regional. Y Sebastián Sichel, que me ha dicho que se siente muy cercano al modo de ser de RN”, complementó.

Finalmente, el senador comentó que “creo que no se va a hacer primaria en Santiago, creo que vamos a resolver por otros medios”.