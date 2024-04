Eutanasia en Países Bajos: cuáles son los criterios para optar al procedimiento y qué pasa en los casos de salud mental

En los últimos días, el nombre de Zoraya ter Beek ha adquirido relevancia mundial debido a una situación particular.

La joven de 28 años, originaria de Países Bajos, solicitó la eutanasia por una depresión severa que la aqueja desde hace algún tiempo, y que se suma a su autismo y trastorno límite de personalidad.

“Mi muerte está prevista para mayo”, planteó la misma en una entrevista que apareció a principios de mes en The Free Press. “Siempre tuve muy claro que si no mejora, no puedo seguir con esto”, profundizó en el diálogo sobre su afección.

Naturalmente, su caso llamó la atención a nivel mundial debido a su edad, pero también porque no se trata de una situación donde se enfrente una enfermedad terminal, que es usualmente cuando se solicita la medida.

Eutanasia en Países Bajos: historia, cómo funciona el procedimiento y qué se pide

La eutanasia en Países Bajos tiene un largo recorrido desde su aprobación. En simple consiste en que un médico ponga fin a la vida de alguien que lo pide de manera voluntaria ante un: “sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejora”.

La legislación holandesa dio el visto bueno a la idea en el año 2001 y desde abril de 2002 se hizo efectiva la Ley de Terminación de la Vida a Solicitud y Suicidio Asistido.

Lo que se hace en el procedimiento implica aplicar una dosis letal de un medicamento que detenga el corazón y también permite situaciones donde es el paciente quien administra la sustancia a sí mismo.

El especialista a cargo queda impune de procesos penales y existen cinco comités regionales que chequean que la eutanasia se haya aplicado correctamente.

Un dato en la misma línea: Si un médico no cumple con los criterios, podría llegar a ser condenado con 12 años de prisión, o 3 en caso de asistencia en el suicidio.

¿Qué pasa en los casos de salud mental? El historial de casos que se ha establecido durante más de dos décadas da cuenta de que la legislación no cierra la puerta a las eutanasias o suicidios asistidos en casos como el de Zoraya ter Beek. De hecho, durante años el proceso se ha aplicado en situaciones de trastorno de esa índole.

“En 2021, el año más reciente del que se dispone de cifras, se registraron 115 casos”, explica un balance de 2022 publicado en National Library of Medicine.