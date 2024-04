Joven neerlandesa de 28 años se someterá a eutanasia por una depresión severa

Zoraya ter Beek, una joven de 28 años residente en Países Bajos, obtuvo el permiso legal para someterse a la eutanasia debido a su intenso sufrimiento mental. Aunque no padece una enfermedad física, sufre de una grave depresión y tiene tres condiciones psicológicas que han empeorado su calidad de vida, según los médicos.

La decisión de autorizar la eutanasia se tomó tras evaluar el sufrimiento de Zoraya, el cual se consideró “insoportable sin perspectivas de mejora”, de acuerdo con la información proporcionada por una junta médica. Esta situación llevó a la joven a solicitar poner fin a su vida, a pesar de contar con el apoyo de su pareja de 40 años y sus mascotas.

En declaraciones a The Free Press, Zoraya explicó que su psiquiatra le informó que “no hay nada más que podamos hacer por ti. Nunca vas a mejorar”, lo que reafirmó su decisión de optar por la eutanasia. La joven expresó que ya había anticipado este desenlace y que no podía seguir viviendo en esa situación.

La joven neerlandesa padece hace años de una profunda depresión, además de que a su autismo se le sumó un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), lo que solo le ha complicado más su vida. Por ello, Zoraya, quien reside en una localidad de Países Bajos cercana a la frontera con Alemania, decidió ponerle fin a sus días.

Como quiere que sea su eutanasia

Respecto al procedimiento de la eutanasia, Zoraya manifestó su deseo de que se realice en la comodidad de su hogar, en su sofá, junto a su novio y sin música. Destacó que la doctora encargada se toma su tiempo para garantizar un ambiente tranquilo y relajado, incluso comenzando con una taza de té para calmar los nervios.

“La doctora realmente se toma su tiempo. No es que entre y diga ‘acuéstate por favor’ (...) Entonces me pregunta si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Volverá a preguntarme si estoy segura, iniciará el procedimiento y me deseará un buen viaje”, expresó la joven neerlandesa de 28 años.

El proceso de la eutanasia implica que el médico administrará un medicamento para detener el corazón de Zoraya. Ella deberá confirmar su decisión y luego se llevará a cabo el procedimiento, deseándole un buen viaje en su último momento. La joven también compartió su deseo de ser incinerada y que sus cenizas sean esparcidas en un lugar especial del bosque, evitando así la necesidad de una tumba que su pareja tendría que cuidar.

Aunque este tipo de decisiones son controversiales y generan debates éticos, en Países Bajos la eutanasia es legal desde el año 2002.

*Recuerda que en la prevención del suicidio, el Minsal cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día, en que atienden psicólogos especializados.