Dichos de Hugo Gutiérrez y formalización de Daniel Jadue ponen en alerta al oficialismo en la previa de los diálogos por las municipales

Dijo el abogado, exdiputado y exconvencional constituyente Hugo Gutiérrez que le incomoda que su casa política, el Partido Comunista, forme parte del Gobierno. Y quizás fue la forma poco cautelosa la que sacudió al oficialismo este lunes, día del comité de los timoneles oficialistas en La Moneda, porque no fue solo sincerar su incomodidad, sino también un llamado: “Mi partido es parte de este gobierno. Yo digo con mucha claridad, a veces me gustaría que no lo fuera, me gustaría que tomara distancia de este gobierno”.

Gutiérrez también comparó a la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática, con las delatoras del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Socialista, luego que la parlamentaria sugiriera que el PC suspendiera la militancia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por la formalización por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

La noche del domingo, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, el partido del Presidente Boric, calificó la comparación de “gravísima” y a Gutiérrez de “casi miserable”, invitándolo a ofrecer una disculpa.

Ese es el estado actual de las cosas en la administración actual. Pero para el comienzo de la semana, el ánimo fue a, si se quiere, bajarle los humos a Gutiérrez. El propio timonel del PC, Lautaro Carmona, lo puso así a los micrófonos de ADN:

“Creo que ese nivel de opiniones, y que no he conocido ninguna otra, tienen que hacerse saber en los espacios que están para estos temas, pero la opinión formal y oficial del Partido Comunista la entrega la dirección del partido, que encabezo yo y que personalmente no he encontrado estimado que sea quien haga esa afirmación. No me parece que sea contribuyente en un debate, que algunos consideran legítimo y otros no, de esa envergadura hacerla a través de los medios, las redes. Eso relaja mucho los temas de fondo que se están hablando”.

Gutiérrez más, Gutiérrez menos, el indudable escozor proviene de Jadue. ¿De qué forma? El senador Jaime Quintana, presidente del Partido Por la Democracia (PPD) precisó que las esquirlas podrían llegar a las negociaciones por las municipales, donde nada está cerrado. Con todo, la diputada y extimonel de Convergencia, Gael Yeomans, desdramatizó el caso:

“No veo esas tensiones diversas entre el PC y el FA. Tenemos agendas programáticas conjuntas, no creo que sean tales (las tensiones) y si hay diferencias por temas particulares que no tienen siquiera el alcance respecto a agendas programáticas, son temas que se dan en cualquier tipo de relación política entre partidos. Lo desdramatizaría”.

Finalmente, en La Moneda calificaron las ideas del exconvencional como que respondían al momento. Lo dijo así la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y correligionaria de Gutiérrez, Camila Vallejo:

“Desde La Moneda no vamos a entrar en tensiones particulares de algún otro representante de la política nacional. Para nosotros, lo fundamental y nuestra tarea principal es gobernar para las personas. Seguimos trabajando en muy buenos términos con todos los sectores del oficialismo. Nuestro desafío principal y principal preocupación es que desde la oposición exista voluntad para avanzar en la agenda que busca darle resultados a las personas, sobre todo en materia de pensiones. Ahí está nuestro principal énfasis, no en polémicas circunstanciales de una u otra persona”.

Los estrategas centran su atención en la jugada siguiente: la forma que la oposición tendría para aprovecharse de esta ventana o grieta, dependiendo de quién mire. Lo que queda es para el próximo viernes, con una nueva reunión de Gabinete, donde se podrían zanjar estos temas.