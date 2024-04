Formalización del alcalde Daniel Jadue: oficialismo dispara contra sus críticas a las instituciones y llama bajar el tono del debate

La inminente formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por delitos en la adquisición de insumos médicos para la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) (cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal) en el contexto del covid-19, se ha transformado en una incomodidad para el oficialismo: en su programa en Youtube, “Sin Maquillaje”, apuntó al año electoral (y la posibilidad de que “no podamos, por ejemplo, levantar una nueva candidatura”), a la presunta “cercanía a las más altas esferas de Gobierno”, al “tráfico de influencia que viene de supuestamente aliados”, entre otras cosas.

El Gobierno tomó distancia de las declaraciones, llamando también a no descalificar a las instituciones. Por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, correligionario de Jadue, señaló: “Hay cosas que simplemente yo no comparto: la institucionalidad del Estado tiene que ser la que opere y si no tenemos confianza en las instituciones, la verdad es que es un escenario bien complejo. Acá hay que bajar el tono del debate, no contribuye ni a la confianza de las instituciones, ni a los procesos de investigación. La relación entre el PC y el FA es una que tienen que abordar las directivas de los respectivos partidos para que se resuelvan estas controversias de la mejor manera posible”.

Pero los aludidos evitaron espetar al edil. El diputado Diego Ibáñez, timonel de Convergencia Social, hizo una templada observación:

“No voy a entrar en polémica con esas palabras. Es importante que las instituciones funcionen. Las relaciones entre partidos se dan por sus directivas, no por sus parlamentarios ni sus alcaldes. Tenemos la mejor de las relaciones con Lautaro Carmona. No me preocupan mayormente los dichos del alcalde y no vamos a hacer polémica por esos dichos. Esa es su opinión y no lo comparto. No lo he conversado con Lautaro Carmona, en unas horas vamos a tener una reunión, me imagino que será parte del debate y desdramatizo los dichos del alcalde”.

Lo mismo hizo el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana: “No sé a quién más hace falta que responsabilice, pero lo cierto es que aquí hay una formalización de la Fiscalía. Eso muestra que nadie está por sobre la ley. Yo no respaldo que los partidos sigan apoyando a un alcalde que vaya a ser formalizado. Por lo menos el PPD, alcalde o funcionario, o militante formalizado, tiene su militancia suspendida”.

Bárbara Figueroa, secretaria general del PC y exembajadora de Chile en Argentina, descartó que la estrategia alrededor de la autoridad de Recoleta fuera defensa corporativa o blindaje: en radio Universidad de Chile, precisó que “no hay nada que esconder, toda la información ha estado sobre la mesa, todo ha sido de manera transparente”.