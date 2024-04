Capitán de Perú en Copa Davis recibe doble sanción por vínculo con casa de apuestas: “Violó las reglas”

Este lunes, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) anunció sanciones para el ex tenista y capitán del equipo peruano de Copa Davis, Luis Horna, por estar vinculado a una casa de apuestas.

En 2023, Horna firmó un contrato para prestar servicios profesionales y promocionar una casa de apuestas, sin embargo, al ser director de un torneo y capitán de Perú en Copa Davis, no puede tener relaciones con este tipo de empresas, según establece el Programa Anticorrupción de Tenis.

A través de un comunicado oficial, ITIA señaló que Luis Horna “aceptó una sanción por violar las reglas de patrocinio de apuestas del tenis”. En concreto, el ex tenista fue sancionado con seis meses de suspensión y una multa de 10.000 dólares.

No obstante, no se le aplicará la suspensión mientras no cometa un nuevo incumplimiento de las normas durante el período de seis meses, que comenzó el 5 de abril de 2024.

Luis Horna “cooperó plenamente con la investigación”

ITIA indicó que el capitán del equipo peruano de Copa Davis “cooperó plenamente con la investigación y no impugnó la acusación”. La entidad agregó que Horna “expresó arrepentimiento, rescindió su contrato y eliminó todo el material promocional relacionado con la marca de apuestas”.

“No hay indicios de ningún comportamiento corrupto relacionado con la violación de la regla, y la ITIA aceptó que la violación fue involuntaria”, añaden en el comunicado.