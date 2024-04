“Le ha añadido más el juego por dentro”: Maximiliano Guerrero valora el aporte de Gustavo Álvarez para su gran nivel de la U

Santiago

Quien fue la gran figura para el triunfo de la U de Chile sobre Unión Española fue el autor del único gol del partido, Maximiliano Guerrero, que valoró la victoria para haberse instalado como únicos líderes del Campeonato Nacional 2024.

“Bien, siempre es lindo quedar punteros, pero con los pies sobre la tierra. Queda mucho todavía, vamos paso a paso y con la tranquilidad de seguir mejorando, ya pensando el próximo rival”, dijo, sin darle importancia a la distancia que los separa en la tabla de la UC o Colo Colo.

“Nos vamos enfocando partido a partido, como lo es Coquimbo ahora. No pensamos más allá, nos preparamos para eso. Va a estar el estadio lleno, contento de que nos vayan a apoyar, asi que feliz”, aseguró el ex Deportes La Serena, quien valoró el aporte de Gustavo Álvarez para su momento futbolístico.

“Le ha añadido más el juego por dentro, me siento cómodo con las indicaciones que me da. El año pasado jugaba más pegado a la banda y ahora me ha hecho meterme más adentro y me he sentido cómodo”, expresó, ilusionado en ser considerado por Ricardo Gareca en La Roja.

“Siempre uno se prepara con la ilusión de estar en la selección, pero vamos paso a paso. Si lo sigo haciendo de buena manera, puede llegar el llamado. Si no, estoy tranquilo. Lo tengo que seguir haciendo bien acá, siempre enfocado en el equipo”, expresó, feliz al explicar también el festejo con quien lo asistió, Fabián Hormazábal.

“Siempre se planean las celebraciones, lo habíamos conversado y justo se dio el gol. Centró Goten, yo creo. En la semana siempre se practica la jugada para llegar al primer palo o al punto penal, se dio tras un buen centro que sacó el Fabi”, concluyó Maximiliano Guerrero en el Santa Laura.