Arturo Vidal comanda la llegada de Colo Colo a Brasil para enfrentarse con Fluminense: “Vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los tres puntos”

La noche de este domingo, tras una escala en Paraguay, el plantel de Colo Colo llegó a Río de Janeiro para preparar su duelo del próximo martes, por Copa Libertadores, ante Fluminense.

Sin duda, quien se llevó todas las miradas en el aeropuerto de la “Ciudad Maravillosa” fue Arturo Vidal, dado su pasado reciente como jugador del Flamengo. De hecho, por lo mismo, firmó varios autógrafos y se sacó fotos con los fanáticos, incluyendo algunos chilenos.

“El viaje fue largo. Todo bien, tranquilo. Vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los tres puntos”, aseguró brevemente el “Rey Arturo” ante la consulta de ADN Deportes en Río de Janeiro.

Otro que habló a la pasada fue Maximiliano Falcón, que está en duda por molestias físicas al presentar un esguince grado 1. Sin embargo, se mostró confiado en ser parte de la oncena estelar alba en el Maracaná.

“Largo viaje, pero llegamos bien. Entrené hoy y me dolió un poco, pero pensé que me dolería más. No me quiero perder este partido. A estar concentrados”, explicó el “Peluca” antes de embarcarse con el resto del equipo rumbo al hotel en Brasil.