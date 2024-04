“Yo le pediría más prudencia”: alcalde Daniel Jadue responde a emplazamiento de ministra Carolina Tohá

Este viernes, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió al emplazamiento realizado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de sus duros dichos contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Frente Amplio.

La secretaria de Estado le solicitó al jefe comunal actuar “con más humildad”, esto tras dar a entender que el conglomerado del oficialismo podría estar detrás de esta “politización” de la causa en su contra.

En ello, y en conversación con Línea Uno de Santiago Tv y Radio Usach, Jadue se refirió a los dichos de Tohá, señalando que “yo le pediría a ella más prudencia por las declaraciones que hace”.

“Acá hay un conglomerado de Gobierno y efectivamente tenemos que ser todos muy responsables de lo que hacemos”, agregó.

Asimismo, volvió a lanzar sus dardos contra el Ejecutivo, afirmando que “hay numerosas autoridades de Gobierno y de las instituciones del Estado que han actuado al margen de la ley y el Gobierno las ha dejado pasar”.

Por otro lado, comentó sobre las personas que estarían “interesadas” en perjudicar su imagen, aseverando que “en la medida en que conozcamos los chats de (Luis) Hermosilla se va a saber quiénes podrían estar involucrados”.

Además, cuestionó las diversas declaraciones que han realizado autoridades y políticos respecto a su formalización. “A uno le llama la atención una serie de declaraciones de los últimos días de diputados, presidentas, ministros, poniendo criterio, además, bien poco ecuánime y que además no corresponde que lo pongan”, dijo.

“Puede haber un mal negocio, pero no hay estafa ni cohecho”, aseguró, añadiendo que “pudimos haber metido las patas, pero las manos jamás. Además, la misma carpeta investigativa acredita que no hay ningún peso que haya llegado a mis cuentas personales. No hay nadie que declare que me pasó plata”.