Moscas Sobre el Mármol regresa a las tablas nacionales: “La obra toca el sinsentido de manera muy elegante”

En el Ciudadano ADN somos fanáticos del teatro chileno. Es por eso que tuvimos la oportunidad de conversar con las actrices Pali García y Antonia Santa María, a propósito del estreno de la obra Moscas Sobre el Mármol, un clásico de la dramaturgia nacional que se exhibirá en el Teatro Municipal de Las Condes.

La obra relata la historia de Julián, un hombre que decide realizar una fiesta en honor a un amigo que no ve hace 10 años en la casa de campo de una familia acomodada y tradicional. Es allí donde se abordan temas como el amor obsesivo de una madre, la búsqueda afectiva, la religiosidad y el vacío existencial, entre otras cosas.

Moscas Sobre el Mármol y su prosa vigente

“Ha sido un proceso muy rico, un texto que hemos disfrutado mucho de ir habitando y sentimos que vale la pena revisitar textos de otras épocas”, comentó Santa María al inicio de la conversación sobre el trabajo escrito en el año 1958.

En esa misma línea, la intérprete dijo que “en particular, con los temas de la obra, me parece muy fuerte ver cómo en 2024 Chile sigue siendo así de torcido y enredado”.

Por su parte, Paulina García señaló que “la obra toca el sinsentido de manera muy elegante, este sinsentido de que los seres humanos venimos a ensuciar esta maravilla que es el planeta”.

“Lo ensuciamos con todas nuestras creencias obtusas, nuestros deseos no satisfechos o nuestras obsesiones apasionadas que hacen que no avancemos. Eso por un lado y por otro, el frenesí que provoca esto de que las personas están juntas y no se aman pero que los que están separados sí”, reflexionó García.

Reflexiones sobre la cultura en Chile

Las actrices aprovecharon de comentar acerca de la actualidad nacional. Es ahí donde Antonia Santa María destacó que “el Gobierno y el Ministerio de las Culturas dieron un paso que es súper clave y que quizás no todos entendemos, pero en mi caso lo valoro mucho, que es la exención de IVA”.

“Inmediatamente es más fácil que otros teatros de otras regiones puedan comprar funciones. Tener el 19% menos es una cosa concreta que puede ser pequeña para otros ambientes, pero que para nosotros es súper significativo”, declaró la profesional de la actuación.

En esa misma línea, Paulina García dijo que “hemos demostrado el nivel y categoría con la que trabajamos, entonces ahora creo que toca con urgencia que se tomen decisiones importantes en beneficio del mundo cultural que produce, así como para los centros culturales y los teatros también”, planteó.

Moscas sobre el Mármol tendrá funciones hasta el domingo 28 de abril, desde jueves a domingo. Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web del Teatro Municipal de Las Condes y de forma presencial en la boletería del recinto.