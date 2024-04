“Esperamos que evolucione bien”: Miguel Ponce deja en duda la presencia de figura de Unión Española para enfrentar a la U

Miguel Ponce, técnico de Unión Española, anticipó el duelo de este domingo ante la U de Chile en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2024 y dejó en duda la presencia de una de sus figuras para enfrentar a los azules.

“Hoy día estamos con casi todos disponibles. El más complicado es (Pablo) Aránguiz, porque tenía un hematoma bastante grande que costó que pisara bien. Ayer pudo hacer algo y hoy día funcionó bien, pero tuvo molestias después de hacer el esfuerzo físico que en estas circunstancias aparecen”, señaló en conferencia.

Asimismo, añadió que “esperamos que todo vaya evolucionando bien, los demás comenzaron la semana con muchas molestias, pero hoy día están casi todos disponibles para el partido contra la U”.

Respecto al choque ante el equipo de Gustavo Álvarez, el DT de los “Hispanos” comentó que “tenemos que tratar que el control del juego sea lo menos posible para ellos. Nosotros vamos a salir a jugar el partido como siempre. Vamos a tratar de hacer lo mismo que estamos haciendo y ganar el partido”.

Además, Miguel Ponce se refirió a la baja de Cristian Palacios, quien no estará disponible para jugar en la U. “Al final los jugadores funcionan porque el equipo funciona y la U está funcionando como equipo. Vemos que los rendimientos han subido, apoyado de los resultados, y terminan siendo un factor muchos jugadores más que el que finiquita la jugada”, indicó.

“En un equipo grande no hay solo un jugador y sabemos que la U tiene atrás a más jugadores. Cuando uno analiza a un equipo como la U, no piensa que van a bajar su rendimiento. Sin duda el ‘Chorri’ está pasando un buen momento y será una baja, pero eso no quiere decir que la U funcione y no tenga un reemplazo a la altura de Palacios”, sentenció.