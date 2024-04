“Ya no había bohemia”: Sucursal del restaurante J Cruz cierra en Valparaíso

En medio de toda la historia, tradición y bohemia que existe en Valparaíso encontramos el J. Cruz, un restaurante con mucha historia y que a estas alturas ya tiene un espacio ganado dentro del patrimonio cultural.

El local principal está ubicado en Condell 1466, casa 11, pero hace ya un tiempo que se contaba con una sucursal en Freire 621. Sin embargo, esta última se vio en la obligación de cerrar.

Luego de más de 10 años, el recinto cerrará sus puertas para siempre, siendo un duro golpe para la firma y otra problemática para el comercio y la vida popular porteña.

Sandra Guzmán, administradora del recinto, comentó a El Mercurio de Valparaíso que detrás de esta decisión hay un contexto relacionado a cómo es la vida hoy en día, principalmente la rutina que se desarrolla en el sector, siendo poco amable para el desarrollo de su rubro.

“Hoy no hay apoyo (al rubro comercial). Con la pandemia quedó la escoba y el negocio ya no es lo mismo porque no hay noche. La gente ya no tiene locomoción para devolverse. Así no se condice tener dos locales en Valparaíso”, comentó.

“Hoy la gente está con mucho miedo y cambiaron sus horarios de salida. (…) a las 7 de la tarde en la calle Freire no anda nadie. Terminaba el movimiento a las 4 de la tarde y ahí había que estar esperando si llega una que otra mesa”, añadió.

“Nos sentíamos abandonados”

Siguiendo la misma línea, Guzmán lamentó que “ya no hay bohemia. Si la bohemia hubiese seguido nosotros seguiríamos trabajando y con apoyo también”.

“Uno se da cuenta de los locales a los que sí han apoyado. Pero aquí nos sentíamos abandonados. Es una pena ver el negocio cerrado. Se me caen las lágrimas, pero hay que seguir”, complementó, destacando también la forma en que este cierre forzado deja a gente sin empleo.

Como era de esperarse, esta noticia generó un gran revuelo en redes sociales, con gente lamentando el hecho, apelando al local en sí mismo, así como también reconociendo que este tipo de ambientes culturales ha ido a la baja frente a la poca protección y cuidado.

La respuesta de las autoridades

Marisa Rojas, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la ciudad, fue una de las que reaccionó al cierre de la sucursal de J Cruz en Freire 621, aunque especificando que “lamentamos el cierre de locales en general”.

“Hemos estado en diferentes reuniones para revertir las bajas ventas y el poco movimiento a partir de las 18.00 horas. Hoy no tenemos movilización y el alto costo del arriendo conlleva consecuencias de desempleo, baja contratación y mano de obra local”, reconoció.

Por su parte, el presidente Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón, mencionó que “esto no es una noticia nueva, lamentablemente ya son varias empresas que han migrado a otras comunas de la región o en definitiva, locales comerciales que han decidido cerrar sus puertas principalmente por la falta de seguridad en la ciudad puerto”.

Asimismo, apeló a que “aún vemos secuelas de la pandemia que obligó a muchos emprendedores y dueños de restaurantes u otros locales, adaptarse a un sistema de ventas desconocido, sumado a que el cierre del comercio se está haciendo cerca de las 18:00 -19:00 horas lo que disminuye el tránsito de personas en algunos sectores”.

“Por esto lamentamos el cierre de una de las sucursales del tradicional JCruz, lo que demuestra una falta de programas o planes por parte de las autoridades pertinentes, para reactivar zonas como el Parque Italia, Bellavista y otros lugares de Valparaíso”, agregó.