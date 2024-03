“Estaría muerto sin él...”: pescador relata la angustiosa semana que se mantuvo desaparecido junto a su padre en el mar

Después de una semana angustiosa en alta mar, finalmente, Rodrigo Cruz García de 50 años y su hijo Diego Cruz Guzmán de 23, fueron avistados con vida por la lancha motor Soledad, trayendo un profundo alivio a familiares, autoridades y a la comunidad de pescadores locales que se unieron en la intensa búsqueda.

Los Cruz García, desaparecidos desde el 24 de marzo en Talcahuano, región del Biobío, fueron encontrados a 12 millas al oeste de Pichilemu, en la región de O’Higgins, en buen estado de salud.

El capitán de corbeta litoral Osvaldo Cuadra, capitán de Puerto de Coronel, destacó la colaboración entre los pescadores artesanales, la Autoridad Marítima y la Segunda Zona Naval, que condujo al exitoso rescate. Cuadra expresó: “Este trabajo en conjunto permitió alcanzar un final feliz, con un rescate exitoso y la reunión de los pescadores con sus seres queridos”.

La búsqueda de los Cruz García movilizó recursos desde la Región del Biobío hasta Valparaíso, reflejando la solidaridad y el esfuerzo conjunto de la comunidad marítima y las autoridades. Ahora, la atención médica y el reencuentro con sus seres queridos marcan el inicio de la recuperación para estos valientes pescadores, quienes lograron resistir en condiciones adversas hasta ser hallados y rescatados.

“Mi viejo me dio la fuerza...”

Diego Cruz Guzmán, visiblemente emocionado, compartió su experiencia y señaló a Meganoticias: “Mi viejo me dio la fuerza, estaría muerto sin él”. “En el momento en que nadie nos buscaba, pensábamos que no sobreviviríamos, pero teníamos la fe de que íbamos a salir bien, gracias a Dios”, expresó.

El joven también aseguró, al igual que su padre, que “no aguantábamos un día más (con vida), mi padre me ayudó porque estaba muerto en la proa, veía manantiales con agua corriendo, me quería tirar bajo el bote”.

“Estuvimos cerca de la costa, en Constitución, el viento con vela nos volcaba para adentro, pero después nos volvía a volcar para afuera, así que ahí mantuvimos la fe y gracias a Dios salió todo bien... Mi viejo lloraba, gritaba, ‘como me vas a dejar solo’ me decía, no lo podía dejar”, agregó el pescador rescatado.