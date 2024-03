Se compró más de una propiedad: Carla Ballero transparentó cuánto ganaba en Morandé con Compañía

Santiago

Carla Ballero fue invitada al último programa de Que te lo digo, programa de Zona Latina liderado por Sergio Rojas y Luis Sandoval.

En ese momento, la modelo de 45 años decidió contar algunos “secretos” del programa Morandé con compañía, espacio que la llevó a la fama hace algunos años.

“Yo estuve en la mejor época de Morandé”, añadió.

En este contexto, la viñamarina reveló cuánto dinero ganaba en el show y también fuera de pantalla. “Yo me acuerdo que entré a Morandé con Compañía ganando 300 lucas. Eso duró una semana”, añadió Carla, quien se mudó de Viña del Mar a Santiago por este trabajo.

El incremento en sus ganancias

“Ganaba 300 lucas y boom, no dejé de ir nunca más. Nunca fue un día, empecé a ir todos los días. De 300 subí a 700 (mil pesos) a la semana”, explicó en el espacio de espectáculos. “Nunca ganamos más de dos palos y medio (mensuales)”, indicó.

Pese a esto, la ex rostro de Morandé contó que gran parte de sus ingresos le llegaban a través de los eventos. “Era otra cosa”, aseveró.

“Ganábamos 20 palos mensuales”, dijo Carla Ballero.

“Yo me compré mis departamentos, autos y ordenada. Yo me acuerdo que me compré un departamento en efectivo” sumó.

De esta forma, Ballero explicó que nunca contrató un mánager y gestionó de forma personal todas sus ganancias.