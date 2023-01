“Quería llamar la atención de mi marido”: Carla Ballero reveló los tristes episodios por los que robaba en tiendas

Carla Ballero vivió, hace un tiempo, un complejo momento. Uno donde terminó cometió múltiples robos en diferentes tiendas el año 2016 y donde terminó siendo el centro de la polémica.

Es que la ex Morandé no lo estaba pasando nada de bien cuando optó por delinquir. Y no fue, para nada, porque tuviera necesidad.

Así se lo contó a Eduardo Fuentes en Buenas Noches a Todos, espacio donde fue invitada y habló de los últimos capítulos de su vida y también de esta parte donde tuvo problemas con la ley.

“Todas las personas tenemos una historia y la mía es que tuve muchas faltas y carencias en la infancia”, comenzó diciendo, para luego revelar sus impensados motivos.

Carla Jara y su confesión

La hermana de Álvaro Ballero comentó que la verdadera razón que la llevó a robar fue que “yo quería llamar la atención de mi marido en ese momento. Él ya no estaba, estaba en otras situaciones, también sufrió mucho”.

Sin embargo, no lo logró. “La primera vez que lo hice, se lo fui a contar para que me pescara, y no pasó nada”, señaló, hecho por el que siguió cometiendo los delitos en más de cinco oportunidades.

“Yo salía de la tienda mostrándole las cosas al guardia. Las últimas veces me decía: ‘¡Ya Carla, basta!’ Me salvó ese guardia'”, añadió.

Carla Ballero, muy compungida, le expresó al conductor la vergüenza que hoy siente por lo ocurrido. “Lo encuentro terrible. No lo puedo describir, me da mucho pudor”, cerró.