A través de un video difundido en redes sociales, se dio a conocer la brutal agresión de un conductor de bus del Sistema Red hacia un ciclista en plena calle de la Región Metropolitana.

El altercado, captado además en múltiples cámaras de seguridad, muestra cómo una discusión por un presunto accidente de tránsito entre el bus del recorrido 104 y el pedalista terminó en una violenta golpiza.

El joven, identificado como Matías, relató el horror que vivió, señalando a CHV noticias: “Cuando me caigo, me voy parando hacia la micro, veo a alguien corriendo hacia mí, no pensé que era el conductor, me di cuenta cuando me había pegado el tercer combo”.

Es más, según su testimonio, el conductor del bus intentó atropellarlo tras una discusión inicial por una maniobra arriesgada del vehículo.

Asimismo, Matías describió cómo el conductor, luego de intentar atropellarlo, descendió del bus y lo golpeó repetidamente en la cara y la cabeza, mientras él yacía aturdido en la cuneta. Afortunadamente, varios vecinos intervinieron para ayudar al ciclista y Carabineros logró detener al agresor poco después.

El chofer del bus fue detenido por Carabineros y enfrentará cargos por su agresión.