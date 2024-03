Reconocida influencer renuncia a reality de Canal 13 antes de su comienzo: “Uno de mis peores errores de la vida fue firmar un contrato con la tele”

Naya Fácil anunció que cancelará su participación en el reality ¿Ganar o servir? de Canal 13, a pesar de haber aparecido en spots y otras publicidades del programa. A través de sus historias en Instagram, la influencer reveló su delicado momento personal y expresó su falta de entusiasmo por ingresar al encierro del programa.

En su relato, Naya expresó su arrepentimiento por haber aceptado la propuesta de Canal 13. “Esta semana he estado full con cosas y no me siento ya feliz con lo que estoy haciendo y eso está mal. Siempre he llevado como mi estilo de vida feliz y cuando no me siento cómoda con lo que estoy haciendo quiero puro escapar”, afirmó.

“Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo”, añadió.

“Me tiene más estresada que la...”

En ese sentido, la embajadora del Festival de Viña manifestó su tranquilidad con su día a día actual y su desinterés por viajar a Perú para formar parte del reality. “Estoy súper feliz y entusiasmada con el gimnasio, la paso bien... Estoy enfocada con mi cuerpo, con los masajes”, expuso.

“Y no sé en qué momento pensé que meterme a la tele sería una buena oportunidad, ¿para qué? Si yo he hecho todas mis cosas solas desde muy chica. No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme, estoy viviendo una vida muy bacán afuera”, complementó.

Además, Naya Fácil reveló que la situación la tiene estresada. “Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar todo listo mi vida afuera como si me fuera a vivir a otro país... Me tiene más estresada que la mierda, eso de andar corriendo no se me da. Yo ando a mi ritmo, eso de vivir bajo presión no es lo mío. No sé en qué momento se me ocurrió aceptar algo que no me siento bien”, sostuvo.

“Me tiene súper bajoneada, en vez de tenerme feliz me tiene muy mal esta situación (...) Ando puro quejándome, ni siquiera me río, desde que me metí a esa hueá que estoy hasta acá. No sé porqué firmé eso siendo una mujer adulta y todo, tengo opción de decir ‘no sé en qué mierda me metí'”, concluyó la influencer.