Es oficial: Faloon Larraguibel es la nueva participante confirmada de “¿Ganar o servir?”

El nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir? De vuelta al pasado, se acerca rápidamente y promete ser una experiencia única. En este espacio, los participantes vivirán como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a desafíos extremos que definirán si adoptan un rol de señores con privilegios o de sirvientes. Y recientemente, se presentó a una nueva participante: la animadora Faloon Larraguibel.

La ex Yingo se suma a este proyecto que se grabará cerca de Lima, Perú. Faloon, de 35 años, explicó su decisión de ingresar al programa, especialmente después de enfrentar episodios de violencia recientemente. “Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro”, afirmó.

Para Faloon, este reality representa un proceso de sanación y un renacer personal: “Con este episodio que me pasó agarré un poquito de vuelo y dije que tengo que limpiar esta cuestión de raíz, borrar todo el pasado y volver de nuevo a mí”.

Sin embargo, su mayor motivación y responsabilidad son sus hijos. “Tengo tres hijos a los que debo mantener, apoyar y cuidar, y tengo que ser un ejemplo para ellos, que uno no puede echarse a morir por esto, por más terrible que sea, hay que seguir. Tengo hijas mujeres que no me gustaría que repitieran lo que yo pasé, y también tengo un hijo hombre al que por ningún motivo le voy a aguantar nada”, sostuvo.

Luego, agregó: “No soy la primera ni la última mujer a la que le va a pasar esto, lamentablemente. Quiero decirle a todas esas mujeres que han pasado por algo similar y que me envían mensajes, que se puede salir de ese círculo, pero no llegar al punto de que tenga que pasar lo peor. Si ya viste un indicio, si ya viste algo, sal de ahí ahora ya. No esperen, porque yo esperé demasiado”.

La decisión de sumarse al reality la tomó mucho antes de ser víctima de VIF

Aunque la decisión de ingresar al reality coincidió con el incidente que enfrentó, Faloon reveló que las conversaciones para unirse al programa comenzaron hace dos meses. Su decisión también está influenciada por motivos profesionales, ya que recientemente renunció al canal Zona Latina donde trabajó durante 10 años.

“Quiero embarcarme en este nuevo desafío para volver a saber qué es lo que yo quiero de ahora para adelante, después de pasar tantos años en una zona extremadamente confortable, donde tenía un horario maravilloso y me sentía como en una familia, pero también estaba en un proceso de estancamiento, donde ya no tenía motivación para ir todos los días a trabajar”, aseguró la ex Yingo.

“No podía seguir así toda la vida, necesitaba esta ambición de moverme, de querer saber, de querer aprender, trabajar a presión, con más energía”, complementó.

Sobre la temática del reality ambientado en el pasado, Faloon expresó su entusiasmo: “Me gusta que ¿Ganar o servir? sea ambientado en el pasado porque me encanta lo antiguo, sigo muchas series de época como Juego de Tronos, Vikingos, y mi favorita, Outlander, que la he visto tres veces. Estoy enamorada del personaje de Jamie”.

No se cierra al amor

En cuanto a su vida personal, Faloon se muestra abierta a las posibilidades, incluido el amor. “Creo que todo puede pasar, porque ahora quizás te puedo decir que no quiero saber de hombres, que ojalá estuvieran puras mujeres en el reality, pero no me puedo negar si llega el amor”, confesó.

“No me voy a cerrar a ninguna posibilidad, porque voy a entrar, y si alguien me ayuda a sanar, mejor”, adicionó.

Faloon se describe como una competidora fuerte y segura de sí misma, preparada para enfrentar los desafíos del reality: “Soy tolerante y me puedo adaptar a cualquier escenario. Además tengo mucha paciencia porque tengo tres hijos”.

Aunque admite tener problemas para dormir, Faloon está lista para enfrentar cualquier situación que se presente en el reality. “Soy cómoda, me carga dormir mal. Si duermo mal amanezco de mal genio, aunque se me olvida rápido. Además, tengo una maña, que cuando me despierto nadie me puede hablar hasta que vaya al baño, antes de eso no me pueden decir ni buenos días”, cerró.